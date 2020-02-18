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18.02.2020 12:07
Рубрика: Экономика

ЦБ поддержал уголовное наказание за утечки данных из банков

Текст: Роман Маркелов

Ответственность сотрудников банков и других финансовых организаций за утечку персональных данных следует повысить вплоть до уголовной. Такое мнение высказал журналистам в кулуарах Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

Фото: iStock
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По словам Скобелкина, за утечки должна следовать "жесточайшая" административная и уголовная ответственность. Он уточнил, что любая утечка информации несет огромные репутационные риски для банков, которая выражается впоследствии в потере клиентов. Поэтому банки всеми правдами и неправдами всегда пытаются доказать свою невиновность в потере персональных данных, заявил Скобелкин.

"Но здесь опять же нельзя ставить под сомнение те доводы, которые приводит банк, поэтому мы проводим инспекционные проверки, чтобы разобраться. Ведь задача - не кого-то наказать. Пока мы очень мало организаций подвергли административному наказанию за неисполнение требований", - отметил зампред ЦБ.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Ранее основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян рассказывал "Российской газете" о массовых инсайдерских утечках информации из банков, которые до этого боролись в основном с хакерами, а на возможность хищения данных своими сотрудниками обращали мало внимания. По его мнению, зачастую мошенники узнают данные о транзакциях и номера карт клиентов именно из этого источника.

Представители банков отрицают массовые утечки. По их словам, подробную информацию о клиентах банков злоумышленники достают через дистанционные каналы обслуживания (онлайн-банкинг, мобильные приложения), выманивая одноразовые пароли у самих клиентов.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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