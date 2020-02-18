Новости

В Таганроге состоялся полет нового самолета-амфибии для ВМФ России 12:11
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ 12:09
ЦБ поддержал уголовное наказание за утечки данных из банков 12:07
Видео: пьяный водитель пролетел на BMW десятки метров и выжил 12:07
Володин: Для РФ и Афганистана важно объединить усилия в борьбе с терроризмом 12:01
Житель Кузбасса попытался получить жилье за килограмм героина 11:59
В Ленобласти экскаваторщика попросили закопать бочку с телом 11:57
Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах в Донбассе 11:49
Число детей на семейном обучении растет на две тысячи в год 11:26
Первый корабль с морской версией "Панциря" вышел на испытания 11:24
Главврач уханьской больницы "Учан" скончался от коронавируса 11:22
Академик: Обитающие в России летучие мыши не переносят коронавирус 11:21
В Сочи суд оштрафовал женщину за дебош в самолете 11:13
На Урале издали книгу об одном из неизвестных героев афганской войны 11:11
На Ставрополье девушка выбросила новорожденного ребенка из окна 11:07
Цукерберг приехал в Брюссель для секретных встреч с еврокомиссарами 11:04
Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем 11:00
Другой Skoda Rapid дебютировал в Китае 11:00
В Приангарье за гибель роженицы на семь лет осудили водителя "скорой" 10:58
Лукашенко посетит с официальным визитом Египет 10:58
Кабмин не поддержал законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря 10:48
В Приморье и Хабаровский край пришли 78 фур с овощами из КНР 10:46
"Корабль-призрак" прибило к берегам Ирландии 10:46
Мотострелки СФ опробовали хлебопечки и полевую кухню в Арктике 10:46
Непогода осложнила работу крупнейшего аэропорта Ямала 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
18.02.2020 11:26
Рубрика: Общество

Число детей на семейном обучении растет на две тысячи в год

Текст: Ксения Колесникова
Сейчас официально образование в семье получают более 12,5 тысячи детей. Каждый год в России число обучающихся в семье детей увеличивается примерно на две тысячи. Об этом рассказала член центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Причины - недовольство родителями качеством школьного образования, неготовность школы создать те условия, которые необходимы для конкретного ребенка. А иногда это объясняется стремлением детей к развитию в области спорта или творчества, - пояснила она. - Еще не создан четкий механизм регулирования семейного образования. Поэтому очень важна поддержка родителей: финансовая, методическая. Необходимо также уточнить, кто обеспечивает родителей учебниками, как правильно организовать проведение промежуточных аттестаций, дать доступ к качественным и бесплатным онлайн-ресурсам.

Фото: Пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"
На чем мечтают делать бизнес современные школьники

Сегодня только пять субъектов выплачивают компенсации родителям, чьи дети находятся на семейном обучении, сообщил Семен Янкевич, заведующий лабораторией образовательного права Института образования НИУ ВШЭ. Один из положительных примеров - Пермский край. Родителям по итогам промежуточной аттестации ребенка выплачивают 80% от норматива расходов на одного обучающегося, и в прошлом году все запланированные на это средства в регионе были выплачены.

К примеру, средняя школа №101 города Перми заключила договоры с родителями шести детей.

- Ребята прекрасно социализированы, один из них входит в школьный орган самоуправления. Доброжелательные отношения между школой и родителями, выбравшими семейное обучение - основа благополучного развития данной формы, - рассказала директор школы Екатерина Лялина. - Дети на семейном обучении успешны благодаря социальной ответственности их родителей.

Общество Образование

Главное сегодня

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
СМИ: В районе крушения MH-17 под Донецком не было "Буков"
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Косачев о задержании украинского судна: Есть факт браконьерства
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам