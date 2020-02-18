Число детей на семейном обучении растет на две тысячи в год

Сейчас официально образование в семье получают более 12,5 тысячи детей. Каждый год в России число обучающихся в семье детей увеличивается примерно на две тысячи. Об этом рассказала член центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.

- Причины - недовольство родителями качеством школьного образования, неготовность школы создать те условия, которые необходимы для конкретного ребенка. А иногда это объясняется стремлением детей к развитию в области спорта или творчества, - пояснила она. - Еще не создан четкий механизм регулирования семейного образования. Поэтому очень важна поддержка родителей: финансовая, методическая. Необходимо также уточнить, кто обеспечивает родителей учебниками, как правильно организовать проведение промежуточных аттестаций, дать доступ к качественным и бесплатным онлайн-ресурсам.

Сегодня только пять субъектов выплачивают компенсации родителям, чьи дети находятся на семейном обучении, сообщил Семен Янкевич, заведующий лабораторией образовательного права Института образования НИУ ВШЭ. Один из положительных примеров - Пермский край. Родителям по итогам промежуточной аттестации ребенка выплачивают 80% от норматива расходов на одного обучающегося, и в прошлом году все запланированные на это средства в регионе были выплачены.

К примеру, средняя школа №101 города Перми заключила договоры с родителями шести детей.

- Ребята прекрасно социализированы, один из них входит в школьный орган самоуправления. Доброжелательные отношения между школой и родителями, выбравшими семейное обучение - основа благополучного развития данной формы, - рассказала директор школы Екатерина Лялина. - Дети на семейном обучении успешны благодаря социальной ответственности их родителей.