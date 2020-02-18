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Рубрика: В мире

ЦПВС: Оружие США используется в Сирии против мирных граждан

С начала года из Ирака на северо-восток Сирии военное командование США направило 13 военных колонн, в составе которых были как минимум 80 единиц бронетехники и свыше 300 грузовиков с оружием, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. По его словам, это оружие "применялось в том числе против турецких военнослужащих и мирных граждан".

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"Командованием американских войск в регионе осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами, - говорится в пресс-релизе ЦПВС (есть в распоряжении редакции "РГ"). - Только с начала 2020 года из Ирака в Сирию прибыло 13 военных колонн, в составе которых находилось более 80 единиц бронетехники, более 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами".

Журавлев указал на то, что это оружие используется "как в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья, так и против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан".

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