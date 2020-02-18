Цукерберг рассказал еврочиновникам о госконтроле в интернете

Глава Facebook Марк Цукерберг неожиданно для прессы прибыл в Брюссель, где встретился с еврокомиссарами, занимающимися будущим виртуального пространства. В частности, он провел закрытые переговоры с вице-президентом ЕС Маргрет Вестагер, готовящей Евросоюз к эпохе цифровых технологий, комиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном и главой юстиции ЕС Верой Журовой. Визит прошел в преддверии обнародования первого проекта правил ЕС в области искусственного интеллекта (ИИ), включая стратегию цифрового развития и систему распознавания лиц, опубликование которого намечено на 19 февраля.

Как ожидается, новые правила Евросоюза окажут серьезное влияние на технологические компании, в первую очередь это касается Facebook, Google и Apple. В частности, речь идет об антимонопольных инициативах европейского законодательства, которые грозят IT-гигантам многомиллиардными штрафами.

Там же, в Брюсселе, Цукерберг представил 13-страничный документ под названием "Белая книга", в котором говорится о регулировании содержания сайтов и страниц в интернете в плане "вмешательства в выборы, вредоносного контента и безопасности". В частности, глава Facebook предлагает интернет-платформам отчитываться о внедрении систем, которые борются с незаконным контентом. На презентации Цукерберг уточнил, что речь идет не только о политике, но и, например, о противодействии таким явлениям, как сексуальная эксплуатация детей и терроризм. Для этого, заявил Цукерберг в Брюсселе, Facebook создаст независимый надзорный совет во главе с британцем Томасом Хьюзом, экс-руководителем правозащитной организации Article19, которая с 1987 года занимается защитой права на свободу слова и права на информацию для развития демократии в мире. Теперь, судя по всему, Хьюзу предстоит вести работу в прямо противоположном направлении.

При этом компания Facebook отмечает, что регулирование вредоносного контента должно быть "в четких рамках", иначе, если плохо рассчитать усилия, то можно получить снижение безопасности в интернете, замедлить инновации, подавить самовыражение пользователей. Кроме того, Цукерберг сразу подстраховался, предупредив, что нельзя наказывать технологические компании за публикации, потому что "странно требовать от интернет-платформ одобрения каждого поста".

Ранее Цукерберг опубликовал статью в журнале Financial Times, где пояснил, что более строгий надзор за технологическими компаниями со стороны государства "может нанести вред бизнесу Facebook в ближайшей перспективе, но в долгосрочной перспективе это будет лучше для всех".

Также Цукерберг выступает за введение "цифрового налога", который сейчас обсуждает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Сейчас каждая технологическая компания старается зарегистрироваться с юрисдикциях с низкими налоговыми ставками. ОЭСР планирует до начала июля завершить все переговоры со 36 государствами-членами этой организации (страны БРИКС, включая Россию, не входят в ОЭСР, но сотрудничают с ней). Задача - найти решение, при котором технологические компании будут платить налоги, исходя из масштабов своего присутствия в той или иной стране. Планируется, что цифровой налог может быть введен уже к концу этого года.