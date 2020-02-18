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18.02.2020 00:25
Рубрика: Спорт

Квят решил ускориться

Российский пилот "Альфа Таури" рассказал, как готовится к новому сезону
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Команды мира "Формулы-1" начали подготовку к новому сезону. Топовые конюшни активно презентуют свои новые болиды и пилотов, которые будут участвовать в чемпионате мира.
Даниил Квят считает, что в стартующем чемпионате мира у его команды есть хорошие шансы бороться за призовые подиумы. Фото: РИА Новости Даниил Квят считает, что в стартующем чемпионате мира у его команды есть хорошие шансы бороться за призовые подиумы. Фото: РИА Новости
Даниил Квят считает, что в стартующем чемпионате мира у его команды есть хорошие шансы бороться за призовые подиумы. Фото: РИА Новости

Не исключением стала и итальянская команда "Альфа Таури", которая в прошлом сезоне называлась "Торо Россо".

Новый болид получил название AT01 и окрашен в бело-синие цвета. В церемонии, которая прошла в Зальцбурге, приняли участие гонщики команды Даниил Квят и Пьер Гасли.

Напомним, что в минувшем чемпионате "Торо Россо" заняла шестое место в Кубке конструкторов.

Общаясь с журналистами во время презентации, российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят заявил, что с нетерпением ждет первых стартов:

Фото: Getty Images/ Clive Mason
Пилот "Формулы-1" Даниил Квят рассказал, как бороться с похмельем

- Новый болид, новое название - это отличный шанс вписать свои имена в историю. Очевидно, что прошлый год был действительно конкурентоспособным для нас с точки зрения командной работы, и мы постараемся сделать что-то подобное в этом году. Я думаю, что у нас очень сильная базовая линия, и мы хотим попытаться провести столько же сильных гонок, сколько было в прошлом году. Мы собираемся повторять их все чаще и чаще.

Также, по словам Квята, он ждет серьезную конкуренцию с партнером по команде Пьером Гасли:

- Он хороший профи, и будет очень любопытно посоревноваться с ним. Сейчас я работаю над тем, чтобы выйти на пик формы. Доволен той скоростью, которую выжимал из болида в прошлом году, но важно продолжать прогрессировать. Гасли является очень быстрым гонщиком, и мне нельзя отставать.

Напомним, что в прошлом сезоне Квят вернулся в кресло боевого пилота "Торо Россо". По итогам 21 гонки он смог набрать 37 очков, заняв 13-ю строчку в общем зачете.

Новый сезон стартует этапом в Австралии 13-15 марта, а в феврале команды еще проведут тесты в Барселоне.

Спорт Формула-1

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