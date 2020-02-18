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18.02.2020 17:50
Рубрика: Общество

Демографы обнаружили, что беременность может быть "заразна"

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Команда ученых из Германии и Нидерландов выявила поразительную закономерность: беременность может быть "заразной". В ходе исследования выяснилось, что на желание пары иметь детей довольно сильно влияют социальная среда и появление ребенка в семье родственников.

Вероятность того, что женщина забеременеет, увеличивается в разы, если хотя бы одна из ее коллег стала матерью. А если женщина забеременеет, то это может повлиять на решение ее братьев и сестер завести детей, а они, в свою очередь, - "заражают" беременностью уже своих коллег. "Эта своего рода цепная реакция была для нас действительно новой", - удивляется Генриетта Энгельхардт-Вельфлер, профессор из Бамбергского университета (Германия).

Фото: Дмитрий Дмитриев
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И наоборот: если в окружении пары очень мало случаев рождения малышей, то у пары меньше шансов завести собственных. Но если он внезапно появляется, то иногда возникает эффект домино: коллеги детородного возраста постепенно "заражаются" желанием иметь детей.

Исследование основывается на "огромном наборе" данных реестра Нидерландов (SSD), в котором содержится информация о братьях, сестрах и работодателях.

Используя данные миллионов жителей Нидерландов, родившихся между 1970 и 1979 годами, исследователи проанализировали влияние, которое оказывает среда на планирование семьи. "Сильный эффект заметен особенно среди женщин", - сказала Энгельхардт-Вельфлер. По словам профессора, желание иметь детей было самым сильным на третий год после того, как ее коллега стала матерью.

И особенно у женщин возрастает желание иметь ребенка, когда родителями становятся родные братья и сестры. Желание самое сильное в первый год после рождения племянника или племянницы. Причина, подозревает Энгельхардт-Вельфлер, в эмоциональной близости родных.

Тем не менее эксперты признают, что данных в SSD недостаточно, чтобы определить, какие механизмы лежат в основе феномена.

Общество Наука

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