Депутаты предложили обсудить повышение пенсий опережающими темпами

Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения. Об этом заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты.
Тема была поднята в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта о восстановлении индексации для пенсионеров-опекунов. Ряд депутатов заявили о необходимости немедленного возврата индексации пенсий всем работающим пенсионерам. Однако Исаев призвал не торопиться с таким решением, ведь понадобятся существенные средства. Так что это "небыстро обсуждаемый вопрос", отметил он.
Однако, учитывая улучшение макроэкономической ситуации, необходимо вернуться к теме повышения пенсий опережающими темпами, считает он.
- Бюджет у нас стабильный, он профицитный, - напомнил парламентарий. - Фонд национального благосостояния в настоящий момент достаточно полон. Поэтому мы, безусловно, должны идти по пути повышения пенсионного обеспечения.