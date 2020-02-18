Для Windows бесплатно раздают альтернативу Microsoft Word

В фирменном онлайн-магазине Microsoft Store стартовала бесплатная раздача программы Word Files Editor. Разработчики называют ее "незаменимым инструментом" для работы с текстовыми документами.

Заявлена совместимость со множеством популярных форматов: .doc, .docx, .rtf, .txt и .html. Доступно редактирование таблиц и изображений. Для работы не требуется интернет-соединение.

Среди поддерживаемых устройств указаны: персональные компьютеры, смартфоны, планшеты и даже очки дополнительной реальности HoloLens.

Добавить приложение в библиотеку своего аккаунта можно в течение трех дней, после этого стоимость вернется к обычному ценнику в 9,99 доллара (более 600 рублей).