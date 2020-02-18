Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Первый канал покидает Дмитрий Шепелев - об этом телеведущий сообщил в своем аккаунте Instagram. "Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом", - написал он.

Что стало причиной такого решения, Дмитрий Шелепев не рассказал, однако, предвосхищая возможные домыслы, сразу отметил, что этот непростой выбор был сделан по обоюдному согласию.

"Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии", - подчеркнул телеведущий. Он также поблагодарил канал за все, назвав многолетнее сотрудничество с Первым "замечательным путешествием".

Дмитрий Шепелев был ведущим Первого канала более десяти лет. Вместе с Юрием Николаевым он вел музыкальную программу "Достояние республики", а также шоу "Можешь? Спой!"

До последнего времени вел передачу "На самом деле". Теперь, как сообщил телеканал, она будет выходить с новым ведущим.