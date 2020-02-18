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18.02.2020 20:19

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Текст: Инга Бугулова
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Первый канал покидает Дмитрий Шепелев - об этом телеведущий сообщил в своем аккаунте Instagram. "Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом", - написал он.

Что стало причиной такого решения, Дмитрий Шелепев не рассказал, однако, предвосхищая возможные домыслы, сразу отметил, что этот непростой выбор был сделан по обоюдному согласию.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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"Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии", - подчеркнул телеведущий. Он также поблагодарил канал за все, назвав многолетнее сотрудничество с Первым "замечательным путешествием".

Дмитрий Шепелев был ведущим Первого канала более десяти лет. Вместе с Юрием Николаевым он вел музыкальную программу "Достояние республики", а также шоу "Можешь? Спой!"

До последнего времени вел передачу "На самом деле". Теперь, как сообщил телеканал, она будет выходить с новым ведущим.

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