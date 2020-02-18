Дмитрий Тарасов подписал контракт с "Рубином"

Полузащитник Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским "Рубином" до конца нынешнего сезона и назвал это вторым шансом вернуться в футбол.

Казанский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 32-летним футболистом, последним клубом которого был московский "Локомотив", за который он выступал с 2010 по 2019 годы. Начинал Тарасов футбольную карьеру в Спартаке", после чего играл за "Томь" и "Москву". Также в активе Тарасова 8 матчей за сборную России.

Тарасов в составе "Локомотива" побеждал в чемпионате России, трижды становился обладателем Кубка страны.

Сам новичок казанцев признался, что переход в "Рубин" для него - шанс вернуться в футбол после периода сложностей и неопределенности из-за травмы.

"Главная цель сейчас - завоевать место в основном составе, потому что конкуренция очень высокая, в составе квалифицированные игроки, и приносить как можно больше пользы команде, - сказал пресс-службе клуба Тарасов. - У меня были и другие варианты, но перед новым годом состоялся звонок из "Рубина", предложили приехать на сбор, так называемый просмотр. Все-таки переживали, что у меня травма, не знали, в какой я форме".

Футболист признался, что его не смутило такое неопределенное предложение. Напротив, приглашение он принял с радостью, поскольку это был новый вызов. Также Тарасов рассказал о том, что его главная цель - не подвести команду и тренера Леонида Слуцкого.

"Моя задача не подвести его и команду, - продолжил Тарасов. - Действительно очень хочется помочь этой команде, потому что дали такой шанс. Многие в таких сложных ситуациях отворачиваются, но здесь выпала возможность, и я не хочу подвести ни болельщиков, не тренера, ни руководство. Многие говорят про возраст - я один из самых старших в команде. Я считаю, что возраст - это просто цифры. Кто-то недавно говорил: если у тебя есть здоровье, силы, возраст не имеет значения. Нужно смотреть то, что игрок делает на поле".