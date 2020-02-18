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18.02.2020 14:28
Рубрика: В мире

Додон предсказывает усиление Европы в сотрудничестве с Россией

Текст: Александр Саможнев

Европа может стать сильнее при условии налаживания более тесных двусторонних связей, заявил президент Молдовы Игорь Додон в интервью телеканалу Euronews.

Додон полагает, что между Москвой и Брюсселем необходимо налаживать более тесное экономическое сотрудничество. "Я верю в большую Европу, от Лиссабона до Владивостока. Именно президент Франции Шарль де Голль пришел к этой мысли. Это единственное решение, которое сделает Европу сильнее для того, чтобы справиться с растущими вызовами", - цитирует телеканал президента Молдавии.

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Додон также полагает, что, несмотря на лоббирование некоторыми странами антироссийских санкций, в перспективе между Евросоюзом и Россией установятся прочные экономические связи. По словам молдавского лидера, на протяжении последних лет он проводит сбалансированную внешнюю политику. "С одной стороны, мы реализуем соглашение об ассоциации с ЕС, а с другой - восстанавливаем стратегические отношения с Российской Федерацией", - уточнил Додон.

Напомним, Игорь Додон победил на президентских выборах в 2016 году. В июне 2019 премьер-министром Молдавии стала деятель партии ACUM, выступающая за более тесное сотрудничество с Европой. Именно правительство осуществляет исполнительную власть в стране. В ноябре того же года после вотума недоверия кабинет Санду ушел в отставку.

Кабмин возглавил бывший советник Додона Ион Кику. В конце января 2020 года он впервые принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось в Алматы с участием глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

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