Джонсон объявил войну ВВС

Британский премьер-министр Борис Джонсон, похоже, следуя поговорке "новая метла метет по-новому", вознамерился если не вымести телерадиовещательную корпорацию ВВС, то хотя бы приглушить ее звучание. Чем же не угодил премьер-министру старейший в мире рупор новостей?

Предположительным ответом на этот вопрос может быть недовольство Даунинг стрит, 10 тем, что некоммерческая организация существующая на взносы телезрителей и радиослушателей, ведет себя излишне независимо. Разумеется, это всего лишь версия, за которой пока не стоит конкретный диагноз происходящего.

Между тем, как сообщает британская Independent, у парламентариев Консервативной партии намерение Джонсона "разрушить ВВС", вызвало отнюдь не самую положительную реакцию. Они обозначили данную идею своего лидера "культурным вандализмом" и "неоправданной вендеттой".

Предполагается, что ВВС, насчитывающая сегодня по всему миру 32 тысячи 402 сотрудника, должна будет "похудеть" и к тому же пойти на подписку. Дэмиан Грин, бывший в эпоху премьерства Терезы Мэй фактически ее заместителем, подчеркнул, что " разрушение ВВС не было в нашем манифесте и подобное стало бы вандализмом культуры".

Депутат от Консервативной партии Хью Мерримэн, он же председатель Межпартийной Парламентской Группы, на страницах Daily Telegraph сказал: " Создается ощущение, что старшие правительственные помощники растягивают неоправданную вендетту против всеми любимой корпорации". Депутат Консервативной партии Дэмиан Коллинс добавил:"Неудивительно, что никто не поставил свое имя под этой деструктивной идеей. Это разрушило бы ВВС и превратило ее из всемирной корпорации в нечто, что будет работать только для своих подписчиков. Наиболее пострадавшими стали бы граждане Соединенного Королевства...".

Тем не менее, как подчеркивает Independent, Борис Джонсон "решительно настроен" на серьезные реформы и посему ожидаются консультации по отмене лицензионной платы, которую сегодня вносят все телезрители Британии, вместо которой могут ввести подписку.