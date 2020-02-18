Единое приложение для Office появилось в Google Play

Компания Microsoft объявила о выходе единого приложения для Office в Google Play. Оно включает сразу три программы и называется Microsoft Office: Word, Excel, Power Point. Теперь не нужно переключаться между приложениями и можно редактировать текст, таблицы и презентации прямо в одном окне.

Новое приложение позволяет сканировать документы с помощью камеры смартфона и конвертировать их в файлы Word, Excel, добавлять фотографии в презентации PowerPoint и считывать QR-коды. Сохранять файлы можно не только в облачном сервисе OneDrive, но и на самом устройстве.

Microsoft работала над приложением начиная с 2019 года, до этого оно было доступно для тестирования. Но у нового Microsoft Office есть и ограничения: он не работает на планшетах Chromebook.