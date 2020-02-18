Элтон Джон продолжит мировой тур, несмотря на открывшуюся пневмонию

Новости

В Москве состоится финал Национальной премии "Бизнес-Успех" 19:47
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео 19:45
АвтоВАЗ готовит к выходу на рынок новую версию Lada Xray 19:33
Назван диагноз Дмитрия Диброва 19:23
Единое приложение для Office появилось в Google Play 19:10
10 вузов РФ вошли в топ-100 рейтинга стран с активно развивающейся экономикой 19:07
В Казани протестировали новые автобусы МАЗ 19:03
Президенты России и Болгарии по телефону обсудили энергетические проекты 18:54
В Минске ответили на слова главы МИД Украины о "войне" Беларуси с РФ 18:49
"Лед 2" возглавил российский прокат 18:44
Президенты РФ и Туркмении по телефону обсудили стратегическое партнерство 18:36
Партия "За правду" представит свою программу на обсуждение в регионах 18:32
Вышел русский трейлер "Человека-невидимки" со звездой "Рассказа служанки" 18:24
Сотниковой была проведена плановая операция 18:15
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским 18:13
Севастополю вернули 4000 гектаров леса 18:08
Актер Джейсон Дэвис умер в 35 лет 17:59
Актриса Шерил Сандерс убита в перестрелке со своим бывшим мужем 17:51
Немецкий бизнес предложил ввести безвизовый режим между РФ и ФРГ 17:50
Демографы обнаружили, что беременность может быть "заразна" 17:50
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием 17:45
Йоханнес Бе: С критикой Логинова мы немного перегнули 17:43
Глава МВД Беларуси рассказал о снижении числа наркопреступлений 17:42
Видео: ДТП с участием БМП М2 Bradley произошло в Южной Корее 17:41
Минэнерго: "Северный поток-2" будет достроен до 2021 года 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 18:26
Рубрика: Культура

Элтон Джон продолжит мировой тур, несмотря на открывшуюся пневмонию

Текст: Александр Алексеев
Английский певец решил не прерывать мировой тур, несмотря на то, что накануне ему пришлось досрочно прервать концерт на стадионе Mount Smart в новозеландском городе Окленде. Тогда Элтону Джону стало плохо во время выступления. В середине программы у него начал пропадать голос, а выйти из-за рояля и уйти со сцены помогали уже три сотрудника технического персонала, срочно выбежавшие на помощь шефу.

Но, несмотря на случившееся, прощальный Farewell Yellow Break Road Tour будет продолжен. Об этом сообщает New Musical Express. Помогли своевременные процедуры врача, который поехал с артистом на эти гастроли. Да и сам Элтон Джон уважает зрителей, похоже, больше чем свое здоровье, заявив, что у него только "легкая форма пневмонии, при которой можно выступать". Хотя мэтр мог бы поберечься, ведь 25 марта ему исполнится 73 года. Но разве кто-то из рокеров - а Элтон Джон начинал карьеру именно с этой музыки - когда-либо беспокоился о своем здоровье?!

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Стинг даст концерты в четырех городах России
Фото: AP Photo / Jordan Strauss/Invision
Оззи Осборн отменил гастрольный тур за три дня до выхода альбома

Подтверждением того, что тур продолжится, является и то, что билеты по-прежнему продаются. Первый концерт, на который еще можно попасть, состоится 20 февраля в том же Окленде. Следующий - 22 февраля уже в AAMI Park Мельбурна. Причем, на него остались только самые дешевые - места по 129 австралийских долларов (по курсу - примерно пять с половиной тысяч рублей), а более дорогие - по 229 и 329 (то есть чуть больше 14 тысяч рублей) уже распроданы.

Последние из них разошлись после того, как стало известно, что Элтон Джон продолжит гастроли, несмотря на болезнь.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
ФСБ предотвратила теракты в учебных заведениях Керчи
Минюст: Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа
Песков прокомментировал столкновение ополченцев ЛНР и украинских военных
Литература
Литература
"Маленький принц" и "1984" возглавили топ бумажных книг десятилетия
Кино
Кино
Как нашли первую в мире полнометражную документальную ленту, снятую в РФ