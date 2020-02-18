Элтон Джон продолжит мировой тур, несмотря на открывшуюся пневмонию

Английский певец решил не прерывать мировой тур, несмотря на то, что накануне ему пришлось досрочно прервать концерт на стадионе Mount Smart в новозеландском городе Окленде. Тогда Элтону Джону стало плохо во время выступления. В середине программы у него начал пропадать голос, а выйти из-за рояля и уйти со сцены помогали уже три сотрудника технического персонала, срочно выбежавшие на помощь шефу.

Но, несмотря на случившееся, прощальный Farewell Yellow Break Road Tour будет продолжен. Об этом сообщает New Musical Express. Помогли своевременные процедуры врача, который поехал с артистом на эти гастроли. Да и сам Элтон Джон уважает зрителей, похоже, больше чем свое здоровье, заявив, что у него только "легкая форма пневмонии, при которой можно выступать". Хотя мэтр мог бы поберечься, ведь 25 марта ему исполнится 73 года. Но разве кто-то из рокеров - а Элтон Джон начинал карьеру именно с этой музыки - когда-либо беспокоился о своем здоровье?!

Подтверждением того, что тур продолжится, является и то, что билеты по-прежнему продаются. Первый концерт, на который еще можно попасть, состоится 20 февраля в том же Окленде. Следующий - 22 февраля уже в AAMI Park Мельбурна. Причем, на него остались только самые дешевые - места по 129 австралийских долларов (по курсу - примерно пять с половиной тысяч рублей), а более дорогие - по 229 и 329 (то есть чуть больше 14 тысяч рублей) уже распроданы.

Последние из них разошлись после того, как стало известно, что Элтон Джон продолжит гастроли, несмотря на болезнь.