ФАС предлагает квоты на неконкурентные закупки госкомпаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет ограничить госкомпании в закупках у единственного поставщика или неконкурентным способом. Такое предложение озвучил на пресс-конференции замруководителя службы Михаил Евраев. По его словам, в 2019 году на закупки госкомпаний у единственного поставщика и на закупки неконкурентным способом пришлось 66% от общего объема закупок в этом секторе.

"Речь может идти об ограничении на закупки у единственного поставщика в размере, например, 10% от совокупного годового объема закупок, - уточнил замглавы ФАС. - Возможны другие параметры: 15%, 20%, но ограничения нужны".

В процессе оценки такой квоты не должны учитываться закупки у единственного поставщика по закрытому перечню, который ФАС считает нужным ввести для госкомпаний по аналогии с похожей нормой в 44 ФЗ "О контрактной системе" (регулирует закупки госведомств).

По действующим нормам 223-ФЗ, который определяет правила закупок госкомпаний, ограничений на закупки у единственного поставщика нет, напомнил Михаил Евраев.