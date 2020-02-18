Федор Смолов забил свой первый гол в Ла Лиге

Нападающий сборной России Федор Смолов забил первый гол в составе "Сельты" из Виго, в которую перешел из московского "Локомотива" на правах аренды 30 января. Причем сделал это в матче против мадридского "Реала".

Смолов вышел в стартовом составе "Сельты" и открыл счет на седьмой минуте. В итоге встреча с лидерами чемпионата Испании завершилась вничью (2:2).

- Доволен первым голом и результатом матча, - написал наш форвард в Instagram.

Федор Смолов стал 22-м россиянином, который отличился в испанском чемпионате, и десятым, который сумел забить именно "Реалу". Больше того, он стал первым за 16 лет российским футболистом, который поразил ворота мадридцев на их домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Ла Лиге. В мае 2003-го это удалось полузащитнику Александру Мостовому, также выступавшему за "Сельту". Кстати, Мостовой тут же поздравил Федора с голом: "Браво! С почином!".