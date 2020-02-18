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18.02.2020 00:35
Рубрика: Спорт

В режиме нон-стоп

"Зенит" провел две игры за один день и в обеих победил
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 34(8088)
Российские клубы проводят последние контрольные матчи перед возобновлением сезона. В основном эти встречи проходят на сборах в зарубежных странах.

Сразу несколько команд готовятся к весеннему отрезку чемпионата в Турции. В частности, лидер Премьер-лиги - "Зенит". Накануне питерцы провели за сутки сразу два матча: против "Алании" и "Кайрата" из Казахстана. Справедливости ради, "сине-бело-голубые" играли разными составами. И оба раза победили.

Фото: РИА Новости
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Владикавказскую команду зенитовцы обыграли достаточно уверенно. При этом открыла счет именно "Алания". Но дубли Александра Ерохина и Эмилиано Ригони принесли питерцам победу.

- В этой встрече мы преследовали свои цели - нужно было показать, что мы наигрываем на тренировках. Физически все готовы неплохо. Не так уж и много осталось до первого официального матча в году. К тому моменту должны быть в оптимальной форме, - отметил Ерохин.

На игру с "Кайратом" зенитовцы вышли в составе, близком к оптимальному. С первых минут появились Артем Дзюба, Сердар Азмун, Малком. Именно бразилец открыл счет, воспользовавшись передачей Дзюбы. Впрочем, к перерыву команды ушли при равном счете. И все же во второй половине "сине-бело-голубые" дожали соперника. Отличились Дуглас Сантос и Азмун - 3:1.

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Параллельно с матчем питерского клуба и "Кайрата" в Белеке встречались "Динамо" и "Сочи". В этой игре состоялся дебют новичка сочинцев Александра Кокорина, о переходе которого на правах аренды из "Зенита" было объявлено за пару часов до начала поединка.

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
Кокорин забил два мяча в ворота "Динамо" в дебютном матче за "Сочи"

Кокорин вышел на поле во втором тайме и за отведенное ему время оформил дубль и отметился результативной передачей на Кристиана Нобоа. Динамовцы же ответили на это голом Себастьяна Шиманьски. Как итог - 3:1 в пользу "Сочи".

Продолжает готовиться ко второй части сезона и "Спартак". Накануне стало известно, что 22 февраля "красно-белые" проведут контрольный матч на своем домашнем стадионе с "Пахтакором". Также вчера появилась информация, что столичный клуб заинтересован в подписании нападающего "Фейеноорда" из Нидерландов Стивена Бергейса. Точная сумма, за которую спартаковцы готовы купить Бергейса, не сообщается.

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