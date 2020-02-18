"Галс-Девелопмент" подписал договор с архитектурной мастерской "Евгений Герасимов и партнеры"

Новости

Алена Косторная: К чемпионату мира готовлюсь с хорошим настроением 15:16
Россиян нет в новой группе зараженных коронавирусом на лайнере в Японии 15:12
Матвиенко: Альтернативы сочинским договоренностям по Идлибу нет 15:11
Опрос показал отношение родителей к школьному питанию в Москве 15:11
В Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник 15:11
Торговые площадки обяжут принимать карты "Мир" 15:09
Под Новосибирском внезапно скончалась 13-летняя школьница 15:07
В Челябинске продлили карантин по гриппу и ОРВИ 15:05
Уральцам показали портреты "небожителей" - асов Великой Отечественной 15:04
На Замоскворецкой линии метро поезда следуют с увеличенным интервалом 15:01
ФАС предлагает квоты на неконкурентные закупки госкомпаний 15:00
В Керчи подрядчика дома для детей-сирот обвинили в мошенничестве 15:00
Актриса и бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк найдена мертвой 14:55
Лукашенко заявил о планах на дальнейшее сотрудничество с "Роснефтью" 14:54
15-летняя диснеевская актриса Никита Перл Валигва умерла от рака мозга 14:45
Ученые объяснили, как отсутствие снега повлияет на рыбалку летом 14:45
Напавшему на прихожан в московском храме предъявили обвинение 14:39
Додон предсказывает усиление Европы в сотрудничестве с Россией 14:28
Бойскауты в США объявили о банкротстве из-за судебных исков о насилии 14:27
Приморские ученые разработали "таблетки" для АЭС 14:27
Госдума одобрила введение звания "Город трудовой доблести" 14:24
Пхеньян: в Северной Корее нет ни одного случая заражения коронавирусом 14:22
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу 14:15
Как в СНГ будут противодействовать терроризму 14:08
Вертолетчики Балтфлота разбомбили корабли "противника" 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 14:47
Проект: Пресс-релизы

"Галс-Девелопмент" подписал договор с архитектурной мастерской "Евгений Герасимов и партнеры"

Компания "Галс-Девелопмент" (застройщик АО "М") заключила договор с ООО "Евгений Герасимов и партнеры" на разработку рабочей документации для строительства объекта "Административный общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой" "Невская Ратуша". В договор полностью входит первый этап нового строительства - три корпуса общей площадью порядка 79 482,2 кв. м, которые будут возведены в концепции build-to-suit. Проектные решения будут архитектурно связаны с уже реализованными корпусами комплекса и продолжат формирование всей территории между Дегтярным переулком и Новгородской улицей.
Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент" Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент"
Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент"

В состав работ включены архитектурные решения, схема планировочной организации земельного участка, генеральный план, инженерные системы и т.д. В рамках договора архитектурной мастерской будет создана информационная модель, которая в дальнейшем обеспечит информационно-техническое сопровождение жизненного цикла объекта. Подрядчиком также ведется авторский надзор за строительными работами в целях обеспечения соответствия технико-экономическим показателям объекта, строительным решениям и показателям, предусмотренным в разработанной проектной документации.

"Наша компания продолжает активно работать над развитием делового квартала "Невская Ратуша". Одна из ключевых задач - сохранение единой архитектурной концепции проекта и его функциональности. Привлечение крупного партнера, архитектора Евгения Герасимова, позволит нам сохранить баланс и превратить столь масштабный проект в настоящее украшение Санкт-Петербурга и сосредоточение деловой активности города", - комментирует Иван Зуев, вице-президент "Галс-Девелопмент".

"Мы очень рады, что "Галс-Девелопмент" приступил к реализации второй очереди квартала "Невская Ратуша". Это уникальный и весьма значимый для города объект, как с точки зрения градостроительства, так и с точки зрения архитектуры. Проект уже успел стать абсолютным драйвером развития данной локации, а также знаковым и любимым местом для жителей Санкт-Петербурга", - комментирует Евгений Герасимов.

Административно-деловой квартал "Невская Ратуша" располагается в Центральном районе Санкт-Петербурга на пересечении Дегтярного переулка, Новгородской улицы и улицы Моисеенко. Проект включает в себя 9 корпусов. Площадь застройки составляет 6,1 га, возводимая площадь - 366 300 кв. м. Максимальная отметка высотности достигнет 42 метров. Архитектурный облик квартала разработан ведущей мастерской "Евгений Герасимов и партнеры" в партнерстве с Сергеем Чобаном и бюро SPEECH. Особенность проекта - лаконичная геометрия и единый "ритм" зданий. Центром композиции является просторная внутренняя пешеходная зона - к ней обращены вестибюли бизнес-центров и входы в ритейл-зону первых этажей. Ввод первого этапа нового строительства объекта "Невская Ратуша" в эксплуатацию запланирован на III квартал 2022 года.

Первый и второй этапы нового строительства общей площадью 146 099,5 кв. м включают в себя шесть офисных зданий класса "А" переменной этажности от 9 до 11 этажей, а также двухэтажную подземную парковку на 1338 машиномест, работы по строительству которой ведутся в данный момент.

Первый пусковой комплекс квартала - три корпуса общей площадью 174 109,8 кв. м - полностью реализован. Второй и третий корпуса введены в эксплуатацию в 2013 году, главный корпус - в 2016 году. Главный корпус (105 769,4 кв. м) - штаб-квартира тринадцати Комитетов Администрации г. Санкт-Петербурга. Во втором корпусе площадью 39 956,4 кв. м располагается головной офис Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге. В третьем корпусе (28 384 кв. м) арендаторами являются структуры ПАО "Газпром" фармацевтическая компания "Герофарм", Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга, крупнейший производитель сетевого IT-оборудования Cisco и др.

Деловой квартал "Невская Ратуша" является обладателем многочисленных профессиональных наград и премий - CRE St.Petersburg & Federal Awards в номинации "Многофункциональная недвижимость", премии "100 лучших офисных и торговых центров" и др.

Подробная информация представлена на сайте www.ratusha.ru

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"

Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
Песков прокомментировал столкновение ополченцев ЛНР и украинских военных
Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров