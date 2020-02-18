"Галс-Девелопмент" подписал договор с архитектурной мастерской "Евгений Герасимов и партнеры"

Компания "Галс-Девелопмент" (застройщик АО "М") заключила договор с ООО "Евгений Герасимов и партнеры" на разработку рабочей документации для строительства объекта "Административный общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой" "Невская Ратуша". В договор полностью входит первый этап нового строительства - три корпуса общей площадью порядка 79 482,2 кв. м, которые будут возведены в концепции build-to-suit. Проектные решения будут архитектурно связаны с уже реализованными корпусами комплекса и продолжат формирование всей территории между Дегтярным переулком и Новгородской улицей.

В состав работ включены архитектурные решения, схема планировочной организации земельного участка, генеральный план, инженерные системы и т.д. В рамках договора архитектурной мастерской будет создана информационная модель, которая в дальнейшем обеспечит информационно-техническое сопровождение жизненного цикла объекта. Подрядчиком также ведется авторский надзор за строительными работами в целях обеспечения соответствия технико-экономическим показателям объекта, строительным решениям и показателям, предусмотренным в разработанной проектной документации.

"Наша компания продолжает активно работать над развитием делового квартала "Невская Ратуша". Одна из ключевых задач - сохранение единой архитектурной концепции проекта и его функциональности. Привлечение крупного партнера, архитектора Евгения Герасимова, позволит нам сохранить баланс и превратить столь масштабный проект в настоящее украшение Санкт-Петербурга и сосредоточение деловой активности города", - комментирует Иван Зуев, вице-президент "Галс-Девелопмент".

"Мы очень рады, что "Галс-Девелопмент" приступил к реализации второй очереди квартала "Невская Ратуша". Это уникальный и весьма значимый для города объект, как с точки зрения градостроительства, так и с точки зрения архитектуры. Проект уже успел стать абсолютным драйвером развития данной локации, а также знаковым и любимым местом для жителей Санкт-Петербурга", - комментирует Евгений Герасимов.

Административно-деловой квартал "Невская Ратуша" располагается в Центральном районе Санкт-Петербурга на пересечении Дегтярного переулка, Новгородской улицы и улицы Моисеенко. Проект включает в себя 9 корпусов. Площадь застройки составляет 6,1 га, возводимая площадь - 366 300 кв. м. Максимальная отметка высотности достигнет 42 метров. Архитектурный облик квартала разработан ведущей мастерской "Евгений Герасимов и партнеры" в партнерстве с Сергеем Чобаном и бюро SPEECH. Особенность проекта - лаконичная геометрия и единый "ритм" зданий. Центром композиции является просторная внутренняя пешеходная зона - к ней обращены вестибюли бизнес-центров и входы в ритейл-зону первых этажей. Ввод первого этапа нового строительства объекта "Невская Ратуша" в эксплуатацию запланирован на III квартал 2022 года.

Первый и второй этапы нового строительства общей площадью 146 099,5 кв. м включают в себя шесть офисных зданий класса "А" переменной этажности от 9 до 11 этажей, а также двухэтажную подземную парковку на 1338 машиномест, работы по строительству которой ведутся в данный момент.

Первый пусковой комплекс квартала - три корпуса общей площадью 174 109,8 кв. м - полностью реализован. Второй и третий корпуса введены в эксплуатацию в 2013 году, главный корпус - в 2016 году. Главный корпус (105 769,4 кв. м) - штаб-квартира тринадцати Комитетов Администрации г. Санкт-Петербурга. Во втором корпусе площадью 39 956,4 кв. м располагается головной офис Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге. В третьем корпусе (28 384 кв. м) арендаторами являются структуры ПАО "Газпром" фармацевтическая компания "Герофарм", Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга, крупнейший производитель сетевого IT-оборудования Cisco и др.

Деловой квартал "Невская Ратуша" является обладателем многочисленных профессиональных наград и премий - CRE St.Petersburg & Federal Awards в номинации "Многофункциональная недвижимость", премии "100 лучших офисных и торговых центров" и др.

Подробная информация представлена на сайте www.ratusha.ru

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"