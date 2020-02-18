Исполняющий обязанности директора евразийского бюро Медикорпорации Китая Ван Бинь посетил во вторник редакцию "РГ". Вместе с генеральным директором ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павлом Негоицей они обсудили особенности работы двух СМИ, перспективы сотрудничества, а также некоторые вопросы медиаотрасли.

По словам Негоицы, "РГ" сотрудничает с китайскими СМИ на протяжении многих лет. Ведется совместный проект "Россия - Китай: события и комментарии" на портале RG.RU, публикуются отдельные материалы и даже целые полосы, подготовленные китайскими журналистами. Издается журнал "Дыхание Китая". Читателей обеих стран интересуют разнообразные темы - не только политика, но социальные вопросы, медицина, образование.

Есть возможности для сотрудничества и в цифровой сфере. Например, в апреле уже в 10-й раз "Российская газета" проведет онлайн-кинофестиваль "Дубль два". Китайским коллегам предложено принять участие в этом проекте.

Журналисты "Российской газеты" и Медиакорпорации Китая продолжат сотрудничать и по тематике Второй мировой войны, что особо актуально в год 75-летия Победы. В журнале "Родина" публикуются документы того времени. "У Китая есть своя драматическая станица истории, связанная со Второй мировой войной, свои документы, судьбы людей, о которых можно рассказать", - напомнил Негоица. Ван Бинь высказал заинтересованность в подготовке совместных материалов к 9 Мая.

"РГ" и Медиакорпорация Китая продолжать сотрудничать по тематике ВОВ

Не была обойдена и тема коронавируса. "Надо поддержать людей, оказавшихся в трудном положении", - сказал Ван Бинь. Роль СМИ во время таких событий очень высока. Люди в Китае и за его пределами ждут информацию о происходящем, им необходимо правдиво рассказывать об этом, не нагнетая панику, но и не давая повода для излишней расслабленности.