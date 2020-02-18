Глава МВД Беларуси рассказал о снижении числа наркопреступлений

Парадокс, который сопровождает борьбу с наркокурьерами и изготовителями смертельного дурмана, заставляет милицию Беларуси по-прежнему считать этот сегмент криминального бизнеса серьезным фронтом своей борьбы за здоровье нации. И хотя число преступлений в стране по статистике сокращается, значительно возросло количество изымаемых наркотиков. Эти неутешительные данные привел 18 февраля министр внутренних дел РБ Юрий Караев.

Правда, к числу достижений правоохранителей министр относит значительное сокращение, начиная с 2015 года, число передозировок среди несовершеннолетних. "По этому показателю количество смертей сократилось в 37 раз, а по сравнению с 2018 годом - в три раза", - пояснил он.

С другой стороны, по его словам, изъятая в прошлом году беспрецедентно большая партия наркотиков - 550 кг героина - свидетельствует о том, что для транснациональных группировок республика по-прежнему остается привлекательной в транзитном отношении страной. "Идут поставки как с востока, так и с запада, - констатировал министр. - Растительные наркотики в основном идут с востока на запад, а синтетические - с запада на восток. Синтетические являются наиболее опасными, их всего пять процентов в общем спектре, но именно от них зафиксировано 60 процентов передозировок".

Вот почему, пояснил Караев, подразделения по борьбе с наркотиками перенацелены на выявление не мелких потребителей, а крупных партий и каналов. Кроме того, МВД намерено не просто бороться с последствиями незаконного оборота наркотиков, а активно заниматься профилактикой их распространения.

По инициативе МВД, напомнил его глава, в РНПЦ психического здоровья уже создан пилотный центр длительной реабилитации наркозависимых, а осенью текущего года будут даны рекомендации врачам по содействию, чтобы из пилотного он стал не только постоянным, но и базовым, информирует БЕЛТА.