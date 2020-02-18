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18.02.2020 11:49
Рубрика: В мире

Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах в Донбассе

Текст: Константин Волков

Глава МВД Украины Арсен Аваков предлагает принять так называемый "закон о коллаборантах". Согласно его идее, те жители ДНР и ЛНР, которые "выполняли социально значимые функции", не должны привлекаться к уголовной ответственности. Об этом Аваков заявил украинскому телеканалу ICTV.

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По словам министра, перед тем, как будет взят "контроль над Донбассом, надо решить ряд принципиальных вопросов, в том числе - принять закон о коллаборантах". Аваков напомнил, что подобный закон был и во Франции после окончания Второй мировой войны.

Аваков предлагает включить в этот список, например, сельских врачей. "В таком случае ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков", - пояснил глава МВД.

При этом в отношении тех, кто "выполнял репрессивные функции", он считает необходимым применить уголовное преследование.

Президент Украины до сих пор не подписал закон "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", за который Рада проголосовала еще в 2014 году, и который является одним из основных пунктов в Минских соглашениях.

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