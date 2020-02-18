Новости

В Таганроге состоялся полет нового самолета-амфибии для ВМФ России 12:11
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ 12:09
ЦБ поддержал уголовное наказание за утечки данных из банков 12:07
Видео: пьяный водитель пролетел на BMW десятки метров и выжил 12:07
Володин: Для РФ и Афганистана важно объединить усилия в борьбе с терроризмом 12:01
Житель Кузбасса попытался получить жилье за килограмм героина 11:59
В Ленобласти экскаваторщика попросили закопать бочку с телом 11:57
Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах в Донбассе 11:49
Число детей на семейном обучении растет на две тысячи в год 11:26
Первый корабль с морской версией "Панциря" вышел на испытания 11:24
Главврач уханьской больницы "Учан" скончался от коронавируса 11:22
Академик: Обитающие в России летучие мыши не переносят коронавирус 11:21
В Сочи суд оштрафовал женщину за дебош в самолете 11:13
На Урале издали книгу об одном из неизвестных героев афганской войны 11:11
На Ставрополье девушка выбросила новорожденного ребенка из окна 11:07
Цукерберг приехал в Брюссель для секретных встреч с еврокомиссарами 11:04
Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем 11:00
Другой Skoda Rapid дебютировал в Китае 11:00
В Приангарье за гибель роженицы на семь лет осудили водителя "скорой" 10:58
Лукашенко посетит с официальным визитом Египет 10:58
Кабмин не поддержал законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря 10:48
В Приморье и Хабаровский край пришли 78 фур с овощами из КНР 10:46
"Корабль-призрак" прибило к берегам Ирландии 10:46
Мотострелки СФ опробовали хлебопечки и полевую кухню в Арктике 10:46
Непогода осложнила работу крупнейшего аэропорта Ямала 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
18.02.2020 11:22
Рубрика: В мире

Главврач уханьской больницы "Учан" скончался от коронавируса

Текст: Константин Волков

Лю Чжимин, главный врач больницы "Учан" в китайском городе Ухань, все же умер от коронавируса. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР. Ранее китайские СМИ опровергали информацию о смерти медика.

Фото: iStock
Власти Китая пообещали покончить с коронавирусом к маю

Лю стал первым главой больницы, скончавшимся от коронавируса. Ему был 51 год.

По последним данным, более 72 тысяч человек заражены COVID 19, 1868 человек скончались, 12552 вылечились, более 11700 находятся в тяжелом состоянии. Как заявил ранее глава специальной комиссии по борьбе с пневмонией Госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пик эпидемии будет во второй половине февраля, стабилизация ожидается к апрелю.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

Главное сегодня

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
СМИ: В районе крушения MH-17 под Донецком не было "Буков"
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Косачев о задержании украинского судна: Есть факт браконьерства
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США