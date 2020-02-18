Главврач уханьской больницы "Учан" скончался от коронавируса

Лю Чжимин, главный врач больницы "Учан" в китайском городе Ухань, все же умер от коронавируса. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР. Ранее китайские СМИ опровергали информацию о смерти медика.

Лю стал первым главой больницы, скончавшимся от коронавируса. Ему был 51 год.

По последним данным, более 72 тысяч человек заражены COVID 19, 1868 человек скончались, 12552 вылечились, более 11700 находятся в тяжелом состоянии. Как заявил ранее глава специальной комиссии по борьбе с пневмонией Госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пик эпидемии будет во второй половине февраля, стабилизация ожидается к апрелю.