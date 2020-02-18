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Компания Google официально сообщила о завершении проекта Station, благодаря которому жители развивающихся стран могли пользоваться бесплатным доступом в интернет.
Фото: AP Photo/Sunday Alamba Фото: AP Photo/Sunday Alamba
Фото: AP Photo/Sunday Alamba

Wi-Fi был развернут в тысячах мест в самых разных регионах мира - в Бразилии, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Мексике, Таиланде, Филиппинах, в Южной Африке.

Точки бесплатного доступа с 2015 года открывались на вокзалах, кафе, торговых центрах. По словам топ-менеджера компании Цезаря Сенгупты, благодаря бесплатному доступу воспользоваться выходом в интернет смогли миллионы людей.

Свернуть проект компания решила по двум причинам. Первая - это удешевление мобильного интернета. В той же Индии он стал доступен огромному количеству людей, которые теперь могут выходить в Сеть и не считать трафик.

Это произошло благодаря запуску телеком-сети Reliance Jio, которую запустил самый богатый бизнесмен Индии, Мукеш Амбани. Сеть предлагала бесплатный мобильный интернет-доступ по технологии LTE (то есть на высокой скорости), и другие операторы были вынуждены снижать цены.

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Вторая причина - необходимость подстраиваться под "постоянно меняющиеся технические требования партнеров", которые мешали сети расширяться. Теперь многие из этих партнеров готовы поддерживать бесплатный доступ в Сеть самостоятельно. Например, компания RailTel, помогавшая Google в Индии, оставит Wi-Fi во всех 400 локациях страны - это главным образом железнодорожные станции.

Google Station - не единственный проект по предоставлению бесплатного интернет-доступа. Похожую сеть под названием internet.org пытался в 2013 году запустить Facebook. Пользователи могли подключиться к Wi-Fi и зайти на сайт социальной сети, ресурсы по поиску работы и другие сервисы. Однако в части стран, включая Индию, internet.org был заблокирован - власти страны решили, что нарушаются принципы сетевой нейтральности.

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Другой проект, который оказался более успешным, заработал в 2005 году и получил название FON. Его участники на добровольной основе предоставляли друг другу бесплатный Wi-Fi. Для этого нужно купить специальный беспроводной роутер, подключить его к домашнему интернету и открыть на нем доступ, а взамен владелец может бесплатно подключаться к таким же роутерам по всему миру.

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