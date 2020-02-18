Госдума одобрила введение звания "Город трудовой доблести"

Госдума приняла во втором чтении президентский законопроект о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". Наряду с городами-героями и городами воинской славы в России появятся новый знак отличия для населенных пунктов, внесших весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Как ранее пояснил представитель главы государства в нижней палате Гарри Минх, внесение документа приурочено к предстоящему празднованию 75-летия Победы. "Он логическим образом дополняет тот набор решений, которые принимались, начиная еще со времен Советского Союза, были продолжены в современной России и были посвящены учреждению звания "Город-герой" и "Город воинской славы", - сказал он.

- Этим решением мы отдаем дань памяти и подчеркиваем свое отношение к тем, кто обеспечивал Победу 1945-го года в тылу, - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, - в Челябинске, Ижевске, Свердловске, Горьком, Самаре, Вологде, Оренбурге.

Спикер рассказал об опыте его родного города - в Саратове в годы войны была сосредоточена значительная часть оборонно-промышленного комплекса, 35 крупных оборонных предприятий. Среди них - Саратовский авиационный завод, выпускавший самолеты Як-1 и Як-3, нефтеперерабатывающий завод "Крекинг", шарикоподшипниковый завод, станкостроительный завод. Они отмечены высокими государственными наградами, многим передано на вечное хранение Красное знамя Государственного Комитета Обороны.

- Обсуждая законодательную инициативу президента, мы вспоминаем тех, кто в юном возрасте стоял у станков, наших бабушек, которые рыли окопы, - подчеркнул Володин. - И сегодня, инициируя законопроект о городах трудовой доблести, президент восстанавливает историческую справедливость, подчеркивая значимость для Победы всех, кто ковал ее в тылу, и без участия которых она была бы невозможна.

Для увековечения подвига тружеников тыла президент РФ предложил присваивать почетное звание "Город трудовой доблести" тем городам, "жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм". Основаниями для этого будет награждение предприятий, располагавшихся в 1941 - 1945 годах на территории города, государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны.

В тексте инициативы указано, что предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" вносятся гражданами РФ и общественными объединениями в органы местного самоуправления.