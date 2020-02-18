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18.02.2020 14:24
Рубрика: Власть

Госдума одобрила введение звания "Город трудовой доблести"

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла во втором чтении президентский законопроект о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". Наряду с городами-героями и городами воинской славы в России появятся новый знак отличия для населенных пунктов, внесших весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Как ранее пояснил представитель главы государства в нижней палате Гарри Минх, внесение документа приурочено к предстоящему празднованию 75-летия Победы. "Он логическим образом дополняет тот набор решений, которые принимались, начиная еще со времен Советского Союза, были продолжены в современной России и были посвящены учреждению звания "Город-герой" и "Город воинской славы", - сказал он.

Фото: iStock
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- Этим решением мы отдаем дань памяти и подчеркиваем свое отношение к тем, кто обеспечивал Победу 1945-го года в тылу, - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, - в Челябинске, Ижевске, Свердловске, Горьком, Самаре, Вологде, Оренбурге.

Спикер рассказал об опыте его родного города - в Саратове в годы войны была сосредоточена значительная часть оборонно-промышленного комплекса, 35 крупных оборонных предприятий. Среди них - Саратовский авиационный завод, выпускавший самолеты Як-1 и Як-3, нефтеперерабатывающий завод "Крекинг", шарикоподшипниковый завод, станкостроительный завод. Они отмечены высокими государственными наградами, многим передано на вечное хранение Красное знамя Государственного Комитета Обороны.

- Обсуждая законодательную инициативу президента, мы вспоминаем тех, кто в юном возрасте стоял у станков, наших бабушек, которые рыли окопы, - подчеркнул Володин. - И сегодня, инициируя законопроект о городах трудовой доблести, президент восстанавливает историческую справедливость, подчеркивая значимость для Победы всех, кто ковал ее в тылу, и без участия которых она была бы невозможна.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Для увековечения подвига тружеников тыла президент РФ предложил присваивать почетное звание "Город трудовой доблести" тем городам, "жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм". Основаниями для этого будет награждение предприятий, располагавшихся в 1941 - 1945 годах на территории города, государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны.

В тексте инициативы указано, что предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" вносятся гражданами РФ и общественными объединениями в органы местного самоуправления.

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