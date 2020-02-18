Госдума отменила штрафы за свастику без пропаганды

Пока что любое публичное использование свастики и прочей подобной символики, формально может служить поводом для возбуждения дела об административном правонарушении. Для граждан был предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток, для юрлиц - штраф до 50 тысяч рублей. При этом наказание могло быть назначено, даже если у человека нет пропагандистских целей. Таким образом, фильмы, а также иллюстрации книг, картины с использованием свастики и соответствующие сообщения в соцсетях формально оказались вне закона. В этом списке - все кино о войне, включая советскую классику, кинохроника, знаменитые антифашистские плакаты, фотографии.

- Данная норма некоторыми правоприменителями толковалась достаточно вольно, - рассказал замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. - Людей пытались привлечь к ответственности за то, что они использовали нацистскую символику в постах, в статьях, в выступлениях, носящих явно антифашистский характер, где она была просто использована в качестве иллюстраций.

В прошлом году Госдума приняла базовый закон на эту тему. А теперь делает второй логичный шаг - правит административный кодекс.

Вследствие принятия закона ответственность не будет действовать, если "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии". При этом документ касается как нацистской, так и любой другой запрещенной символики или атрибутики.

Первоначально предлагалось убрать наказание за использование указанной символики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, а также в учебных и просветительских целях. Однако финальная версия принята в расширенном виде: наказание не будут распространять на все случаи использования символики (при указанном выше условии).

- Это очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон, - прокомментировала один из авторов инициативы, глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. - В год 75-летия Победы люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину, например, размещать на своих страницах в социальных сетях кадры из фильмов, плакаты, старые фотографии. Очень хорошо, что это эти благие действия не будут попадать под наказание.