Новости

"Локомотив" выплатит Фернандешу более 11 млн рублей по решению CAS 13:37
Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing 13:33
В древнеегипетском саркофаге найдено изображение "Владыки небес" 13:33
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке 13:29
Женщину из Подмосковья будут судить за нанесение смертельных травм ребенку 13:27
Ивановца поймали за пятимиллионную кражу в Костроме 13:24
В Пермском крае полицейского заподозрили в избиении подростка 13:23
Чемпион мира Жаклен не выступит в индивидуальной гонке 13:18
В Госдуме изучат призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР 13:18
Похороны застреленных в Калининграде супругов состоятся 19 февраля 13:16
Житель Екатеринбурга сделал девушке предложение через шутер 13:09
Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess 13:04
Спасатели сообщили о 80 купальщиках в московских водоемах за выходные 13:03
В Болгарии из-за двух слов премьера разгорелся русофобский скандал 13:01
В увольнении учителя из-за стихов Есенина не нашли нарушений 13:00
Матвиенко: Россия готова помогать Замбии в модернизации армии 12:59
Александру Маслякову оставили бренды "Международный союз КВН" и Planet KVN 12:54
В Москве мошенники обманули участницу "Битвы экстрасенсов" 12:53
ВЦИОМ: Три четверти россиян считают себя добрыми людьми 12:52
Названы 10 лучших русскоязычных пьес 2019 года 12:51
Патрушев провел встречу с эмиром Катара 12:44
Володин предложил подвести итоги присутствия США в Афганистане 12:39
Еще 88 человек заболели коронавирусом на лайнере Diamond Princess 12:37
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры 12:35
В Башкирии иномарка ушла под фуру: два человека погибли 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 13:25
Рубрика: Власть

Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон о здоровом и сбалансированном питании школьников. Основная новелла документа - о бесплатном и качественном горячем питании младшеклассников. Документ одобрен с поправками от главы государства - свои предложения Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному Собранию.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Документ направлен в первую очередь на укрепление здоровья детей, отметил в разговоре с журналистами спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе", - сказал он.

Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам

Закон, по его словам, стал приоритетным для депутатов, ведь необходимо, чтобы с 1 сентября в тех школах, где есть необходимые условия, дети могли бы бесплатно питаться. Володин пояснил, что имеет в виду оборудованные для организации горячего питания столовые, наличие необходимого кухонного оборудования.

В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

Второе уточнение касается порядка финансирования. Средства будут поступать из федерального, регионального, местного бюджетов и иных источников, при этом регион сможет получить субсидию из федерального бюджета на софинансирование организации такого питания.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Утверждены новые требования к школьным учебникам

Введение бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов будет поэтапным: начиная с 1 сентября 2020 года и вплоть до 1 сентября 2023 года. Минпросвещения РФ ранее опубликовало проект постановления правительства, в котором определило порядок расчета субсидий на организацию бесплатного горячего питания. По предварительным данным, общая потребность на сентябрь-декабрь 2020 года составляет более 26 млрд рублей, из которых 18,5 млрд пойдет из федерального бюджета.

Замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил слова президента РФ о том, что горячее питание для школьников начальных классов должно быть введено для всех - независимо от имущественного положения семьи. "Это должно быть общим правом для всех школьников, обучающихся по программам начального образования", - подчеркнул он.

- Это большой законопроект, - оценил парламентарий, - он устанавливает принципы и критерии здорового питания, организацию здорового питания, дополнительные требования к тем организациям, которые будут поставлять питание в образовательное учреждение, требования контроля.

Например, рассказал депутат, образовательное учреждение обязано будет опубликовать на своем сайте в интернете информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню. "Это будет абсолютно прозрачная схема", - уверен Исаев.

Фото: РИА Новости
Все младшие школьники будут обеспечены горячим питанием с 1 сентября

Важно также, что федеральный бюджет, согласно новому закону, придет на помощь субъектам Федерации для того, чтобы независимо от территориального проживания школьников для них было организовано здоровое питание, подчеркнул он.

Успешно закон может быть реализован только после того, как будут представлены подзаконные акты, подчеркнул зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко. Он предложил принять постановление с обращением в кабмин по этому поводу.

Перед принятием закона Вячеслав Володин выразил возмущение тем, что зал далеко не полон. "Вопрос касается 4,5 млн учащихся младших классов. Где часть депутатов? - спросил он. - Если даже такой вопрос не собирает депутатов, то что же соберет?"

Власть Работа власти Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг