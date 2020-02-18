Документ направлен в первую очередь на укрепление здоровья детей, отметил в разговоре с журналистами спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе", - сказал он.

Закон, по его словам, стал приоритетным для депутатов, ведь необходимо, чтобы с 1 сентября в тех школах, где есть необходимые условия, дети могли бы бесплатно питаться. Володин пояснил, что имеет в виду оборудованные для организации горячего питания столовые, наличие необходимого кухонного оборудования.

В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

Второе уточнение касается порядка финансирования. Средства будут поступать из федерального, регионального, местного бюджетов и иных источников, при этом регион сможет получить субсидию из федерального бюджета на софинансирование организации такого питания.

Введение бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов будет поэтапным: начиная с 1 сентября 2020 года и вплоть до 1 сентября 2023 года. Минпросвещения РФ ранее опубликовало проект постановления правительства, в котором определило порядок расчета субсидий на организацию бесплатного горячего питания. По предварительным данным, общая потребность на сентябрь-декабрь 2020 года составляет более 26 млрд рублей, из которых 18,5 млрд пойдет из федерального бюджета.

Замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил слова президента РФ о том, что горячее питание для школьников начальных классов должно быть введено для всех - независимо от имущественного положения семьи. "Это должно быть общим правом для всех школьников, обучающихся по программам начального образования", - подчеркнул он.

- Это большой законопроект, - оценил парламентарий, - он устанавливает принципы и критерии здорового питания, организацию здорового питания, дополнительные требования к тем организациям, которые будут поставлять питание в образовательное учреждение, требования контроля.

Например, рассказал депутат, образовательное учреждение обязано будет опубликовать на своем сайте в интернете информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню. "Это будет абсолютно прозрачная схема", - уверен Исаев.

Важно также, что федеральный бюджет, согласно новому закону, придет на помощь субъектам Федерации для того, чтобы независимо от территориального проживания школьников для них было организовано здоровое питание, подчеркнул он.

Успешно закон может быть реализован только после того, как будут представлены подзаконные акты, подчеркнул зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко. Он предложил принять постановление с обращением в кабмин по этому поводу.

Перед принятием закона Вячеслав Володин выразил возмущение тем, что зал далеко не полон. "Вопрос касается 4,5 млн учащихся младших классов. Где часть депутатов? - спросил он. - Если даже такой вопрос не собирает депутатов, то что же соберет?"