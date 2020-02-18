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18.02.2020 16:14
Рубрика: Экономика

Госзаказчики нашли новый способ борьбы с неугодными поставщиками

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) беспокоит резкий рост числа обращений о включении компаний в реестр недобросовестных участников госзакупок - почти в два раза по итогам 2019 года.

Реестр превратился в инструмент борьбы заказчиков с неугодными поставщиками, констатировал на пресс-конференции замруководителя ведомства Михаил Евраев. По его словам, это одна из ключевых причин, почему предприниматели не хотят участвовать в госзакупках. Инициативы ФАС должны пресечь подобную практику.

ФАС предлагает квоты на неконкурентные закупки госкомпаний

Реестр недобросовестных поставщиков содержит информацию о компаниях, которые уклонились от подписания контракта или нарушили его условия. Фигуранты "черного списка" лишаются доступа к участию в закупочных процедурах на 2 года. Каждый случай рассматривается индивидуально комиссией ФАС. По результатам компанию любо заносят в реестр, либо нет.

В 2019 году антимонопольная служба получила почти 28 тысяч обращений госзаказчиков о включении поставщиков в реестр недобросовестных против 14 с небольшим тысяч годом раньше. Почти в половине случаев (47%) для занесения в "черный список" не было никаких оснований, рассказал Михаил Евраев, отвечая на вопрос "Российской газеты".

Закон "О контрактной системе" (44-ФЗ - регулирует закупки госведомств) требует доработки, считают в ФАС. Сегодня он позволяет заказчикам расторгать контракт практически на любых основаниях, которые они считают возможным использовать, указывает начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов. Предприниматель несет серьезные издержки: теряет контракт, обеспечение по нему - 30% стоимости. Далее идут попытки включения неугодной компании в реестр недобросовестных поставщиков.

При детальном рассмотрении ситуации часто оказывается, что неисполнение обязательств поставщиком связано с недобросовестностью заказчика. Он, например, не предоставляет площадку под строительство, нужную документацию, затягивая сроки проекта, а потом расторгал контракт. "Компании жалуются, что полностью зависят от заказчиков, которые могут сделать с ними все, что угодно, - отмечает Михаил Евраев. Во многих регионах неугодным предпринимателям говорят открытым текстом: не приходите на госзакупки и предупреждают о последствиях, если те поступят по своему".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru
В России упростят процедуру проведения госзакупок

Этот вопрос нужно решать, иначе мы никогда не создадим конкурентную среду, считает замруководителя ФАС.

Антимонопольная служба предлагает предусмотреть в законе закрытый перечень оснований, которые госзаказчики могут использовать для одностороннего отказа от исполнения контракта и право исполнителя обжаловать такое решение.

Эти инициативы в составе других предложений по реформированию закупок госведомств и госкомпаний ФАС планирует направить в профильные министерства и экспертные организации для обсуждения.

Экономика Бизнес Правительство ФАС Госзаказ

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