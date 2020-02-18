Химия с первого класса: чем способен удивить Менделеевский технопарк

"Зажечь" ребенка химией - думаете, нереально? В новом технопарке "Менделеев-Центр" этот процесс, вызывающий реакцию восторга, запускают даже у 7-летних "студентов". Первоклассников в момент увлечет поистине магическое производство цветного стекла, а занятия для подростков сделают эффектнее современные голограммы.

Медный художник

"Полюбить химию можно только через эксперименты, - рассказывает Александр Мажуга, ректор РХТУ (технопарк открыт при химико-технологическом университете имени Менделеева). - И мы постарались создать условия для ребят разного возраста. Вообще наша целевая аудитория - подростки. Но и для семилеток найдем интересные занятия".

Излюбленное детское занятие - рисование. Но куда как интереснее работать, когда вместо палитры у тебя стекло, а вместо гуаши - пробирки с настоящими химикатами. Вот, например, хлорид никеля красит материал в зеленый цвет. А вот и голубые кристаллики сульфата меди. Тот CuSO4, который мы в школе видели только в виде формул на страничках "Химии" под редакцией Перышкина, ребята получают в "натуральном" виде. На его основе сделаны краски, в составе которых есть к тому же и расплавленное стекло.

"Это материал, который мы встречаем повсюду, - рассказывает доцент РХТУ Наталия Клименко. - Он применяется во всех областях, начиная от дома и быта и заканчивая космосом". Начинают в технопарке с базового применения - с силикатных красок из жидкого стекла и цветных пигментов.

Китайгородские звезды

В химико-технологическом вузе к окрашиванию стекла подходят особенно трепетно, потому что во многом теория и практика занятного и весьма нужного для промышленности процесса разрабатывалась именно здесь. На первых для себя химических уроках дети узнают о наследии профессора Исаака Китайгородского, создавшего со своими единомышленниками новый класс стеклокристаллических материалов - ситаллы. Именно из них сделаны звезды Кремля, а рубиновый цвет им придали с помощью селена.

Наглядно понять, как делаются эти и другие витражи, ребятам помогает оснащенная лаборатория. Готовы держать пари, что не каждый взрослый знает детали стекольного производства. Детям же дают не только созданные учеными РХТУ настоящие краски. К их услугам современная печь для прокаливания заготовок. Это важнейший технологический элемент производства витража. "Это все уже не изобразительное искусство, - отметил ректор Александр Мажуга. - Это уже основы промышленного дизайна". Краска под высокой температурой застывает и может сохраниться на века.

В детском технопарке используются самые настоящие химические соединения. Фото: mos.ru / Максим Мишин

Есть в технопарке еще одна экспериментальная печь, в которой температура может доходить до 1300 градусов. И это отличный повод для демонстрации свойств различных соединений. Ребята постарше активно увлекаются космическими технологиями. Например, тугоплавкими материалами, которые используются при создании межзвездных кораблей. Печь идеально моделирует максимальный нагрев таких конструкций. Кусок металла кладут в раскаленные недра устройства - и через несколько секунд получаем пылающий камень, ничуть не потерявший форму. Чем-то похож на увесистый кусок угля из добротно прогретого мангала. Но только космический материал после такой обработки можно спокойно взять в руки и не обжечься!

Формула вулкана

Тем временем в других лабораториях готовятся к новым экспериментам. Знакомьтесь: дихромат аммония. Формулу его лучше не писать - мы все-таки не на уроке. На специально подготовленной пластинке из этого дихромата делаем горку. Потом палочкой аккуратно формируем кратер. И в него - немножко С2Н5ОН (ну с этиловым спиртом, наверное, все знакомы) и зажигаем во всех смыслах. Вот вам и "последний день Помпеи". Начинается самое настоящее извержение с пеплом и искрами! И все это результат химической реакции (разложения того самого дихромата), описанной в учебниках унылой латиницей. Особенный эффект - в конце, когда снопы искр прорываются из пушистого пепла, оксида хрома, который образовался в результате нашего эксперимента.

Подросткам, у которых уже идет химия в школе, гораздо интереснее будет узнать то, что выходит за пределы программы. Для наиболее пытливых ребят открыты специализированные лаборатории. Здесь как раз и покажут процесс создания веществ и соединений, с которыми младшие только экспериментируют. Юные химики познакомятся с тем, как передовые компании разрабатывают новейшие лекарства и наноматериалы. Оборудование этих лабораторий не уступит тому, что применяется на крупных производствах. Например, 3D-принтеры по металлу и дереву, лазерная установка, прибор для спектрального анализа материалов... И конечно, голографический куб Musion, создающий иллюзию изображения в воздухе. Учеба в "Менделеев-Центре" станет неплохим подспорьем старшеклассникам. Ведь помимо прикладных знаний они еще получат серьезные преимущества при отборе абитуриентов в РХТУ. Лучшим выпускникам технопарка приплюсуют 10 баллов к ЕГЭ.

Кстати

"Газпром" ждет таланты

Выпускники всех детских технопарков Москвы (а всего их уже 18) могут заключать договоры, согласно которым после окончания вуза им гарантировано место работы на высокотехнологичном предприятии. Возможность проявить себя предоставляют индустриальные партнеры технопарка. Например, с "Менделеев-Центром" сотрудничают "Газпромнефть-Развитие", "Уралхим", "НИОСТ", "Р-Фарм". Таким образом, еще до поступления в вуз будущие инженеры могут быть уверены в дальнейшем трудоустройстве по специальности. Во время обучения они могут поддерживать контакты и участвовать в проектах своих будущих работодателей. Уже заключено 346 таких договоров.

Важно

Клик с умом

Выбирайте, в какой технопарк записать ребенка, с помощью "Навигатора по инновационной столице" imoscow.mos.ru. На портале собраны ссылки на страницы образовательных центров, расписаны контактные данные и направления подготовки.

Конкретно

Фабрика инженеров

В технопарках Москвы дети становятся авторами изобретений, которые, весьма вероятно, скоро изменят городскую жизнь в той или иной степени. Вот самые лучшие ноу-хау от столичных школьников:

Фото: mos.ru / Максим Мишин

слушатели детского технопарка "Московского политеха" Роман Червяков, Ибрагим Искандаров, Дмитрий Прохоров и Семен Кимнатный в рамках курса "Беспилотная техника" разработали программу для беспилотников. И теперь дроны могут самостоятельно распознавать цвета, а затем находить и преследовать объект заданного цвета. Программа может использоваться в службах спасения и охраны порядка;

команда из технопарка "Инжинириум" - Иван Арнаутов, Никита Бураков, Никита Тарасевич и Арина Поволяева - создала линейку продуктов из композитных материалов, отличающихся легкостью, прочностью и эргономичностью;

уникальную программу для роботизированного принтера, позволяющую наносить изображения на вертикальные поверхности любой фактуры и формы, создали в детском технопарке "На Зорге". Авторы изобретения - Леонид Нетеса, Петр Филиппов, Анастасия Макарова, Дмитрий Фролов и Александр Сукорский.