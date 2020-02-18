В 2021 году начнутся испытания пассажирского сверхзвукового самолета

Экспериментальный образец бесшумного сверхзвукового пассажирского лайнера X-59 проекта QueSST (Quiet SuperSonic Technology) будет собран американской компанией Lockheed Martin Aeronautics до конца этого года.

Испытания нового летательного аппарата, как сообщает LiveScience, намечаются в 2021 году.

Принципиально нового в нем то, что при его создании применяется технология, уменьшающая шумность сверхзвуковых самолетов. В частности, аэродинамическая конструкция планера способствует минимизации числа ударных волн. Снижение шумового эффекта позволит совершать рейсы на сверхзвуковых скоростях над населенной частью суши, не нарушая международные правила.

Проект был одобрен в 2018 году, когда аэрокосмическое агентство NASA и Lockheed Martin Aeronautics подписали соглашение на сумму 247,5 млн долларов о создании сверхзвукового пассажирского самолета.