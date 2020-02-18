Итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Победой итальянки Доротеи Вирер завершилась женская индивидуальная гонка на 12 км на чемпионате мира по биатлону. Хозяйка трассы всего на 2,2 секунды она опередила Ванессу Хинц из Германии. Россиянки в тройку снова не попали.

Российскую женскую сборную на нынешнем турнире в очередной раз подвела стрельба. Участвовавшие в гонке четыре российских спортсменки совершили 16 промахов! С такой стрельбой претендовать на какие-то медали было невозможно. Неточность спортсменок объясняется порывами ветра, которые были на стадионе, однако стоит признать, что все участницы были в равных условиях.

Золото досталось итальянке Доротее Вирер. Итальянка, несмотря на два промаха, сумела опередить немку Ванессу Хинц на 2,2 секунды. Третье место заняла представляющая Норвегию Марте Ройселанн, отставшая на 15,8 секунды.

Лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 13-е место, она уступила чуть более двух минут с тремя промахами. Допустившая 4 ошибки Светлана Миронова проиграла 3 минуты 21,1 секунды и заняла 22-е место. Следом за ней финишировала Лариса Куклина. Несмотря на одинаковое количество промахов ходом, она проиграла своей соотечественнице 10 секунд. Ирина Старых допустила пять промахов и стала 32-й, проиграв более четырех минут.

Любопытно, что именно эта четверка, скорее всего, выступит и в женской эстафете.