Итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Новости

Сотниковой была проведена плановая операция 18:15
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским 18:13
Севастополю вернули 4000 гектаров леса 18:08
Актер Джейсон Дэвис умер в 35 лет 17:59
Актриса Шерил Сандерс убита в перестрелке со своим бывшим мужем 17:51
Немецкий бизнес предложил ввести безвизовый режим между РФ и ФРГ 17:50
Демографы обнаружили, что беременность может быть "заразна" 17:50
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием 17:45
Йоханнес Бе: С критикой Логинова мы немного перегнули 17:43
Глава МВД Беларуси рассказал о снижении числа наркопреступлений 17:42
Видео: ДТП с участием БМП М2 Bradley произошло в Южной Корее 17:41
Минэнерго: "Северный поток-2" будет достроен до 2021 года 17:38
Умер диджей Эндрю Уэзеролл 17:32
Медики доказали взаимосвязь бессонницы и лишнего веса 17:32
В Самаре арестовали девушку, "снявшую порчу" за три млн рублей 17:28
В центре Рима раскопали тайный храм Ромула 17:28
Украина может свернуть свои ракетные программы 17:20
Фрегат Балтфлота "Ярослав Мудрый" вышел из Омана в Аденский залив 17:19
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована в Москве 17:16
Депутаты предложили обсудить повышение пенсий опережающими темпами 17:13
Лавров: Эмбарго на поставки оружия в Ливию должны быть одобрены СБ ООН 17:06
Дмитрий Дибров прокомментировал свой обморок 17:06
ФСБ предотвратила теракты в учебных заведениях Керчи 17:05
Елисеевский магазин ждет новое световое оформление 17:05
Шойгу: Напряженность между РФ и НАТО в Европе продолжает расти 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 18:08
Рубрика: Спорт

Итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Текст: Максим Домчев
Победой итальянки Доротеи Вирер завершилась женская индивидуальная гонка на 12 км на чемпионате мира по биатлону. Хозяйка трассы всего на 2,2 секунды она опередила Ванессу Хинц из Германии. Россиянки в тройку снова не попали.
Фото: AP Photo/Matthias Schrader Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Российскую женскую сборную на нынешнем турнире в очередной раз подвела стрельба. Участвовавшие в гонке четыре российских спортсменки совершили 16 промахов! С такой стрельбой претендовать на какие-то медали было невозможно. Неточность спортсменок объясняется порывами ветра, которые были на стадионе, однако стоит признать, что все участницы были в равных условиях.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Золото досталось итальянке Доротее Вирер. Итальянка, несмотря на два промаха, сумела опередить немку Ванессу Хинц на 2,2 секунды. Третье место заняла представляющая Норвегию Марте Ройселанн, отставшая на 15,8 секунды.

Лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 13-е место, она уступила чуть более двух минут с тремя промахами. Допустившая 4 ошибки Светлана Миронова проиграла 3 минуты 21,1 секунды и заняла 22-е место. Следом за ней финишировала Лариса Куклина. Несмотря на одинаковое количество промахов ходом, она проиграла своей соотечественнице 10 секунд. Ирина Старых допустила пять промахов и стала 32-й, проиграв более четырех минут.

Любопытно, что именно эта четверка, скорее всего, выступит и в женской эстафете.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2020

Главное сегодня

Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
ФСБ предотвратила теракты в учебных заведениях Керчи
Минюст: Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа
Песков прокомментировал столкновение ополченцев ЛНР и украинских военных
Видео
Видео
Овечкин силовым приемом выкинул соперника на скамейку запасных
Суд
Суд
Суд обязал Кержакова выплатить бывшей жене 5 млн за неуплату алиментов