В древнеегипетском саркофаге найдено изображение "Владыки небес"

Исследователи из Гарвардского университета вскрыли древнеегипетский саркофаг возрастом около 3000 лет и обнаружили внутри него изображение бога солнца Ра-Хорахте, частично скрытое толстым, похожим на смолу покрытием.

Отчет об открытии приведен на сайте Гарварда. Исследователи вскрыли гроб, обнаруженный в храме Амона-Ра. Он принадлежал привратнику по имени Анх-Хонсу, тело которого было извлечено из гроба еще столетие назад.

Повторно этот саркофаг был вскрыт около 30 лет назад, однако тогда ученые не нашли скрытого внутри изображения божества. В течение последней недели специально собранная команда экспертов вновь детально изучила древний гроб. Его вскрытие стало кульминацией проекта.

"По неизвестным причинам до сих пор не было никакого современного описания этого гроба, поэтому мы не знали, что ожидает нас внутри - просто дерево или изящное изображение божества, смотрящего прямо на нас, - говорит руководивший проектом египтолог Питер дер Мануэльян. - Как оказалось, нас ожидало божество, которое скрывалось под слоем похожего на смолу материала, использовавшегося в погребальном процессе".

Ученым удалось не только рассмотреть само изображение, выполненное разными цветами, но и расшифровать расположенные под ним иероглифы. Надпись гласит: "Ра-Хорахте, Великий Бог, Владыка Небес".

В египетской мифологии Ра-Хорахте - это синкретическое божество Солнца, которое представляло собой смешение образов богов Ра и Гора. У древних египтян это божество ассоциировалось с поднимающимся на востоке солнцем, это был солнечный бог, повелитель мира. К слову, верховным жрецом Ра-Хорахте был фараон Эхнатон.

В рамках проекта исследователи изучили еще два древних саркофага. В них были похоронены храмовая певчая по имени Мут-ий-ий и священник по имени Па-ди-Мут.

Все три гроба датируются XXII династией (945-712 гг. до н.э.). Они были обнаружены в египетском городе Фивы. В Англию их привезли в 1901 или 1902 году. Установлено, что гробы Мут-ий-ий и Анх-Хонсу были изготовлены из дерева, вероятно, платана. Третий саркофаг оказался "картонным футляром", изготовленным изо льна и гипса. Вероятно, раньше он находился в большем по размеру деревянном ящике.