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18.02.2020 13:33
Рубрика: Общество

В древнеегипетском саркофаге найдено изображение "Владыки небес"

Текст: Денис Передельский
Фото: Kris Snibbe/Harvard Staff Photographer Фото: Kris Snibbe/Harvard Staff Photographer
Фото: Kris Snibbe/Harvard Staff Photographer

Исследователи из Гарвардского университета вскрыли древнеегипетский саркофаг возрастом около 3000 лет и обнаружили внутри него изображение бога солнца Ра-Хорахте, частично скрытое толстым, похожим на смолу покрытием.

Отчет об открытии приведен на сайте Гарварда. Исследователи вскрыли гроб, обнаруженный в храме Амона-Ра. Он принадлежал привратнику по имени Анх-Хонсу, тело которого было извлечено из гроба еще столетие назад.

Повторно этот саркофаг был вскрыт около 30 лет назад, однако тогда ученые не нашли скрытого внутри изображения божества. В течение последней недели специально собранная команда экспертов вновь детально изучила древний гроб. Его вскрытие стало кульминацией проекта.

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"По неизвестным причинам до сих пор не было никакого современного описания этого гроба, поэтому мы не знали, что ожидает нас внутри - просто дерево или изящное изображение божества, смотрящего прямо на нас, - говорит руководивший проектом египтолог Питер дер Мануэльян. - Как оказалось, нас ожидало божество, которое скрывалось под слоем похожего на смолу материала, использовавшегося в погребальном процессе".

Ученым удалось не только рассмотреть само изображение, выполненное разными цветами, но и расшифровать расположенные под ним иероглифы. Надпись гласит: "Ра-Хорахте, Великий Бог, Владыка Небес".

В египетской мифологии Ра-Хорахте - это синкретическое божество Солнца, которое представляло собой смешение образов богов Ра и Гора. У древних египтян это божество ассоциировалось с поднимающимся на востоке солнцем, это был солнечный бог, повелитель мира. К слову, верховным жрецом Ра-Хорахте был фараон Эхнатон.

В рамках проекта исследователи изучили еще два древних саркофага. В них были похоронены храмовая певчая по имени Мут-ий-ий и священник по имени Па-ди-Мут.

Все три гроба датируются XXII династией (945-712 гг. до н.э.). Они были обнаружены в египетском городе Фивы. В Англию их привезли в 1901 или 1902 году. Установлено, что гробы Мут-ий-ий и Анх-Хонсу были изготовлены из дерева, вероятно, платана. Третий саркофаг оказался "картонным футляром", изготовленным изо льна и гипса. Вероятно, раньше он находился в большем по размеру деревянном ящике.

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