Кабмин не поддержал законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на инициативу, объявляющую 31 декабря выходным днем. С инициативой выступила группа депутатов. Проект предлагает внести соответствующие поправки в статью 112 Трудового кодекса. Документ был направлен в правительство для отзыва.

"Законопроектом предлагается дополнить часть пятую статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации положением, согласно которому один из выходных дней соответствующего календарного года переносится нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации на 31 декабря, если этот день не является выходным", - рассказывают в правительстве.

Но, как заметили правительственные эксперты, частью пятой статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

"Таким образом, Правительство Российской Федерации наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется", сказано в отзыве.

Поэтому отказ в поддержке инициативы не означает принципиального "нет" идее отдыхать в последний день старого года.