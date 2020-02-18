Как в СНГ будут противодействовать терроризму

Новые вызовы, которые в наступившем столетии все агрессивнее навязывают странам террористические структуры, требуют выработки пакетного подхода к приоритетам сотрудничества стран СНГ в борьбе с растущей мировой угрозой. Эти подходы были обозначены 18 февраля на совещании руководителей национальных антитеррористических центров (АТЦ) государств - участников Содружества в российской столице.

Руководитель АТЦ СНГ Андрей Новиков уточнил, что повестка встречи сформирована с учетом оценки террористических угроз в проекции на краткосрочную перспективу. По его словам, которые приводят новостные каналы, мероприятие ориентировано на решение практических задач борьбы и согласование позиций компетентных органов, а также формирование оптимальных, апробированных практик в этой области.

В качестве приоритетных направлений деятельности АТЦ обозначены: противодействие деятельности террористических организаций, взаимодействие по их выявлению; проведение профилактической работы с лицами, вернувшимися из зон повышенной террористической активности; наращивание технологий контрпропаганды и информационной борьбы с деструктивными процессами; противодействие финансированию и материально-техническому обеспечению членов международных террористических организаций; усиление технологий межгосударственного и международного розыска на пространстве СНГ.

Особое внимание участники совещания обратили на ряд тенденций и факторов, влияющих на безопасность государств - участников СНГ на современном этапе. Среди них были названы формирование "спящих ячеек" из числа лиц, возвращающихся из зон вооруженных конфликтов; продолжение вербовочной деятельности в террористические и экстремистские организации; задействование террористами новых технологий, использование ими в террористических целях робототехники, а также достижений в сфере цифровых технологий.

В рамках московской встречи состоялся и диалог представителей спецслужб стран СНГ. На нем обсуждалась подготовка совместного антитеррористического учения "Каспий-Антитеррор-2020". Его ключевые вопросы, уточнили в пресс-центре АТЦ, будут связаны с технологиями обеспечения безопасности Каспийского региона. Уже проводится разработка сценарной линии учения и определяется состав их участников.

В совещании приняли участие делегации органов безопасности и специальных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители партнерских международных структур - Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и Секретариата ОДКБ.

В среду, 19 февраля, состоится пленарное заседание научно-консультативного совета при АТЦ Содружества, на котором будут проанализированы вопросы противодействия использованию робототехники в террористических целях.