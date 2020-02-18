Какие тайны унесли на дно немецкий торпедоносец и американская "Сельдь"

Новости

В Башкирии в массовом ДТП погибла женщина 13:37
WBC рассчитывает на третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером 13:34
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило сто человек 13:26
Под Калугой сгорела деревянная церковь 13:04
Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани 13:04
Столичные службы переведены на усиленный режим работы 12:45
Под Липецком загорелся автобус с пассажирами 12:33
Девять человек пострадали в аварии автобуса под Владимиром 12:21
Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника отечества 12:00
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни 11:49
Семьям погибших при взрыве газа в Азове выплатят по миллиону рублей 11:48
В Болгарии впервые за 17 лет запретили марш неонацистов 11:38
В Татарстане произошло массовое отравление парами хлора в бассейне 11:28
Сторонник теории плоской Земли Майкл Хьюз погиб в ходе полета на ракете 11:20
Для Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты 11:02
На Камчатке погибла известная дальневосточная журналистка 10:58
Экипаж спецборта МЧС, доставившего россиян из Японии, пройдет медосмотр 10:51
Трамп выложил в Twitter видеоролик с собой в виде болливудского героя 10:21
Володин поздравил защитников Отечества с праздником 09:51
Когда выезд на "встречку" не карается лишением прав 09:30
Видео: ссора водителей из-за парковки закончилась для зачинщика бедой 09:00
Российский боец ММА Тухугов одержал победу на турнире UFC в Новой Зеландии 08:45
Боксер Ананян посвятил победу над Матиасом погибшему летом Дадашеву 08:17
Названы полезные продукты, которые надо исключить после шести вечера 08:01
Шестеркин выдал очередную суперигру и помог "Рейнджерс" обыграть "Сан-Хосе" 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
23.02.2020 08:30
Рубрика: Общество

Сенсации ищут в глубинах

Какие тайны унесли на дно немецкий торпедоносец и американская "Сельдь"
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 36(8090)
Центр подводных исследований Русского географического общества проведет две уникальные экспедиции. Исследователи опустятся к немецкому эсминцу на дне Балтики и к американской субмарине у загадочного острова Матуа на Дальнем Востоке.
Крейсерская субмарина ВМС США SS-233 Herring. Погибла 1 июня 1944 года. Найдена исследователями РГО и военными моряками на глубине 104 метра у острова Матуа. Фото: wikipedia.org

Опытные специалисты и вся необходимая техника (см. инфографику "РГ") у ЦПИ РГО в наличии.

Торпедой в упор

В ночь на 20 июня 1944 года в Финском заливе у острова Нерва наши торпедные катера успешно атаковали немецкий миноносец Т-31. В акватории Финского залива вершилась история...

Скептики возразят: в чем эпохальность события - история Второй мировой знает сражения, когда на дно уходили сразу несколько авианосцев и линкоров.

Не торопитесь с оценками. Война - штука непростая, и гибель одного вражеского эсминца имела далеко идущие последствия.

Фото: Пресс-служба СОУНБ им. В.Г. Белинского
Уральцам показали портреты "небожителей" - асов Великой Отечественной

Один из десяти знаменитых "сталинских ударов" - это разгром финской армии летом 1944 года. Так мы закончили освобождение Ленобласти и развязали руки нашему флоту на Балтике.

Захват Выборга в той комбинации имел огромное значение. Этот город мы брали в т.ч. благодаря морскому десанту. Которому угрожали германские эсминцы.

Т-31 по классификации Кригсмарине - Torpedoboot: торпедоносец. Построен на верфи в Эльбинге, из-за чего эти корабли называли "Эльбингами". Водоизмещение 1,8 тыс. тонн; скорость - 33 узла (61 км/ч); экипаж - 206 человек. Вооружение: четыре 105-мм орудия; пять 20-мм и 37-мм зенитных автоматов, торпеды, бомбометы и мины. Командир Т-31 - капитан-лейтенант Петер Пиркхам. В Финском заливе он рейдерствовал в паре с однотипным Т-30.

Краснознаменный Балтфлот мог им противопоставить лишь бронекатера, "малые охотники" и торпедные катера. Реальную угрозу германским эсминцам представляли последние: катера Д-3 развивали 35 узлов, водоизмещение 36 тонн, экипаж 10 чел. Вооружение: два торпедных аппарата, 20-мм пушка и 12,7-мм пулеметы.

533-мм торпедами стрелять могли с дистанции 21 кабельтов (4 тыс. метров). Скорость торпеды 95 км/ч, и у корабля есть пара минут, чтобы уклониться. Поэтому нужно было бить почти в упор.

В полной ли мере осознаем мы героизм наших предков - краснофлотцев? Когда катер лег на боевой курс, то маневрировать нельзя, иначе торпеда уйдет мимо. По тебе бьют из всех стволов, тебя убивают, а ты - терпи...
Семьдесят пять лет назад оборвалась жизнь генерала Карбышева

Первую атаку немцы отразили. Наши изменили тактику, предприняв массированную атаку с разных направлений. Два катера, прикрывшись дымовой завесой, прорвались: ТК-37 и ТК-60 под командованием старшего лейтенанта Василия Троненко и лейтенанта Виталия Бушуева. В 0.03 торпеды поразили эсминец, через 27 минут он затонул. Из 206 человек экипажа погибли 88. Т-30 вышел из боя, не оказав помощи тонущим товарищам - их поднимали из воды наши и финские катера.

Как рассказывает исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин, Т-31 лежит на глубине 60 метров в окружении разных судов и артефактов. Наши торпеды разорвали его на две части.

"Мы постараемся этот район детально изучить, - говорит Фокин. - Хотим снять про Выборгскую десантную операцию документальный фильм. У нашего оператора дед был фронтовым корреспондентом на Балтике, и в основу сюжета лягут его воспоминания".

Курильские тайны

О подводной лодке ВМС США Herring ("Сельдь") мы уже писали. Лежит у острова Матуа, что в центре Курильской гряды. Остров до 1945 года принадлежал Японии, там были военная база и аэродром.

Матуа - "остров японско-германских сокровищ". Япония и фашистская Германия во время Второй мировой войны действительно обменивались прорывными военными технологиями. Немецкие субмарины не раз совершали рейсы в Японию с какими-то секретными грузами...

"По официальной версии, подводная лодка Herring подошла к Матуа, выпустила торпеды по стоявшим на якорях японским транспортам "Иваки-мару" и "Хибури-мару" и стала уходить в южном направлении, - напоминает Сергей Фокин. - Транспорты затонули, а лодка попала под огонь японской береговой батареи. Затонула, экипаж погиб".

Сергей Фокин американскую лодку видел своими глазами: через объективы телеуправляемого подводного робота. И с коллегами тщательно обследовал акваторию Матуа, где должно находиться то, что осталось от торпедированных "Иваки-мару" и "Хибури-мару".

Фото: Фотохроника ТАСС
"РГ" разоблачила вредоносные мифы о Второй мировой войне

Представьте себе: на дне нет ни тех судов, ни даже обломков.

"Мы нашли на дне остатки только одного транспорта, - продолжает Сергей Фокин. - Но это точно не "Иваки-мару" и не "Хибури-мару". На них стояли движки "Мицубиси". А на том, что обнаружили - немецкий Man, мы подняли табличку. Предположительно, это судно "Рои-мару", и его обломки раскиданы на площади размером с футбольное поле. Кого же торпедировала американская лодка? И вообще много вопросов: субмарина шла в надводном положении, и ее рули стоят в положении не на погружении..."

На осеннем фестивале РГО в Москве Сергей Шойгу рассказал, что позвал американцев в экспедицию к затонувшей субмарине. Образно говоря, сейчас мяч на их стороне: от их ответа зависит формат предстоящей экспедиции.

Но сама экспедиция к Herring состоится в любом случае. В год 75-летия Великой Победы следует отдать почести 83 погибшем американским подводникам. В той войне мы были союзниками.

Замечу, что и немецкий эсминец, лежащий на дне Балтики, тоже имеет прямое отношение к союзническому долгу. Победы СССР в 1944-м вывели из войны Финляндию и не позволили немцам перебросить войска в Нормандию, где в июне 1944 года союзники высадились, открыв долгожданный второй фронт.

Крейсерская субмарина ВМС США SS-233 Herring. Погибла 1 июня 1944 года. Найдена исследователями РГО и военными моряками на глубине 104 метра у острова Матуа.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Игорь Елков
Общество История Вторая мировая война

Главное сегодня

Для Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты
В Госдуме объяснили цели учений США по отражению "ядерного удара РФ"
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило сто человек
Логинов не примет участие в масс-старте на ЧМ
О'Брайен опроверг сообщения о "российском вмешательстве" в выборы
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи