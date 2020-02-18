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18.02.2020 07:32
Рубрика: В мире

Китайские авиакомпании отменили 78 тысяч рейсов из-за коронавируса

Авиакомпании Китая серьезно пострадали из-за коронавируса. Три авиаперевозчика в период с 20 января по 13 февраля (период активных поездок по случаю празднования Нового года по лунному календарю) были вынуждены отменить более 78 тысяч рейсов и вернуть 13 миллионов билетов.

Фото: iStock
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Такие данные были озвучены во вторник на пресс-конференции заместителя главы Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР Жэнь Хунбиня. По его словам, в этом году пассажиропоток в новогодний период снизился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ТАСС.

Сфера туризма КНР также пострадала от вспышки заболевания. Были закрыты туристические достопримечательности, магазины, отели, десять китайских турагентств приостановили свою деятельность.

По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 1868, выздоровели более 12,5 тысячи человека. Общее число зараженных в КНР превысило 72,4 тысячи человек, увеличившись за сутки на 1,8 тысячи. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

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