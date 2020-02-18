Китайские заводы возобновляют работу

Новости

МИД РФ рассказал о переговорах с Турцией по Идлибу 19:51
В Москве состоится финал Национальной премии "Бизнес-Успех" 19:47
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео 19:45
АвтоВАЗ готовит к выходу на рынок новую версию Lada Xray 19:33
Назван диагноз Дмитрия Диброва 19:23
Единое приложение для Office появилось в Google Play 19:10
10 вузов РФ вошли в топ-100 рейтинга стран с активно развивающейся экономикой 19:07
В Казани протестировали новые автобусы МАЗ 19:03
Президенты России и Болгарии по телефону обсудили энергетические проекты 18:54
В Минске ответили на слова главы МИД Украины о "войне" Беларуси с РФ 18:49
"Лед 2" возглавил российский прокат 18:44
Президенты РФ и Туркмении по телефону обсудили стратегическое партнерство 18:36
Партия "За правду" представит свою программу на обсуждение в регионах 18:32
Вышел русский трейлер "Человека-невидимки" со звездой "Рассказа служанки" 18:24
Сотниковой была проведена плановая операция 18:15
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским 18:13
Севастополю вернули 4000 гектаров леса 18:08
Актер Джейсон Дэвис умер в 35 лет 17:59
Актриса Шерил Сандерс убита в перестрелке со своим бывшим мужем 17:51
Немецкий бизнес предложил ввести безвизовый режим между РФ и ФРГ 17:50
Демографы обнаружили, что беременность может быть "заразна" 17:50
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием 17:45
Йоханнес Бе: С критикой Логинова мы немного перегнули 17:43
Глава МВД Беларуси рассказал о снижении числа наркопреступлений 17:42
Видео: ДТП с участием БМП М2 Bradley произошло в Южной Корее 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 19:03
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайские заводы возобновляют работу

Южнокорейская автомобильная корпорация Hyundai Motor вынуждена была остановить производство в своей стране. Запчасти и комплектующие для производства автомобилей они получали из Китая, где из-за вспышки эпидемии коронавируса нового типа также приостановили работу некоторые заводы, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Предприятия Китая, работающие на внутренний глобальный рынок, постепенно восстанавливают темпы производства. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Предприятия Китая, работающие на внутренний глобальный рынок, постепенно восстанавливают темпы производства. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Предприятия Китая, работающие на внутренний глобальный рынок, постепенно восстанавливают темпы производства. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В понедельник, 17 февраля, по мере возобновления работы китайских заводов, выпускающих необходимые детали, а также при совместной поддержке китайского и южнокорейского правительств Hyundai Motor приняла решение возобновить производство и запустила большинство рабочих линий. Это еще раз демонстрирует ключевое место Китая в производственной цепочке глобального масштаба. На фоне того, что в борьбе с эпидемией достигнут заметный результат, китайские предприятия постепенно восстанавливают работу, не только опираясь на потребности внутреннего рынка, но и с учетом сохранения стабильности всей производственной цепочки за пределами страны.

Сейчас в 30 регионах континентального Китая постепенно восстанавливается работа заводов и фабрик. Позиция китайского правительства очевидна: усилить борьбу с эпидемией в регионах с повышенным риском распространения, а в других регионах комплексно учитывать противоэпидемическую работу и восстановление экономического порядка.

В докладе Глобального института McKinsey 2019 года был сделан важный вывод: зависимость китайской экономики от мировой снижается, а мировой от китайской - растет. Факты также свидетельствуют о том, что Китай в качестве единственной в мире страны, имеющей производство во всех промышленных областях, демонстрирует явные преимущества в цепи снабжения. В частности, мировая производственная цепочка значительно зависит от Китая в таких сферах, как предметы домашнего обихода, высокотехнологические комплектующие запчасти, текстильная промышленность, производство одежды и др.

Вместе с тем продление в Китае каникул, задержка с возобновлением производства, приводящие к сокращению потребления нефти и других ископаемых ресурсов, сказывается на некоторых других странах мира. В докладе, опубликованном исследовательским отделом компании CITIC Securities Co,. Ltd 17 февраля, говорится, что три главные страны-поставщика нефти в Китай - Саудовская Аравия, Россия и Иран, три главные страны-поставщика железной руды в Китай - Австралия, Бразилия и Индия - почувствуют на себе явное влияние от снижения потребления в Китае.

Согласно докладу Глобального института McKinsey, Китай является крупнейшим экспортером продукции для 33 стран, ведущим импортером - для 65 стран. Задержка работы и производства в стране ставит в трудное положение иностранные предприятия, ждущие от Китая сырья и запчастей. Также будет тяжело и иностранным предприятиям, считающим Китай важным рынком ресурсов.

Комплексная работа по контролю над распространением эпидемии демонстрирует ответственность Китая перед миром, а возобновление работы на производстве, и контроль экономической ситуация доказывает то, что Китай является ответственной страной. Все отмечают тот факт, что в Китае все, начиная с центрального правительства до местных властей, предпринимают эффективные меры по созданию благоприятных условий для восстановления производства на предприятиях. Сотрудники предприятий допускаются к работе только после строгой проверки состояния здоровья и прохождения необходимой дезинфекции.

Одновременно следует отметить, что, несмотря на важную роль Китая в глобальной производственной цепочке и неустанные усилия КНР в обеспечении функционирования мировой производственной цепочки, некоторые личности все еще придерживаются мышления в духе "игры с нулевой суммой". К примеру, министр торговли США Уилбур Росс на днях сказал, что вспышка эпидемии в Китае "содействует" ускоренному восстановлению обрабатывающей индустрии в США. Его высказывание подверглось резкой критике со стороны международного сообщества.

В качестве примера можно привести компанию Apple. У нее около 800 поставщиков, половина которых находится в Китае. В Китае ведется производство большей части продукции компании Apple, включая iPhone. В заявлении, опубликованном 17 февраля компанией Apple, говорится, что все партнеры по производству iPhone в Китае уже возобновили свою работу. Компания Apple предполагает, что из-за эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа, поставки iPhone в глобальном масштабе будут осуществляться позднее намеченного срока. Зато компания выразила уверенность в том, что такое влияние носит временный характер.

На фоне борьбы с эпидемии прилагаемые Китаем усилия по обеспечению возобновления производства получили признание со стороны предприятий с иностранным капиталом. Очевидно, что преимущества Китая в производственной цепочке не исчезнут из-за каких-нибудь заявлений некоторых деятелей.

Как говорится в открытом письме, направленном китайскому народу лауреатом Нобелевской премии по экономике Робертом Мертоном, "мы с оптимизмом смотрим на тенденцию долгосрочного улучшения экономики Китая, и мы также верим, что после победы над данной эпидемией Китай станет все сильнее".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
ФСБ предотвратила теракты в учебных заведениях Керчи
Минюст: Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа
Песков прокомментировал столкновение ополченцев ЛНР и украинских военных