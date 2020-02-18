Китайские заводы возобновляют работу

В понедельник, 17 февраля, по мере возобновления работы китайских заводов, выпускающих необходимые детали, а также при совместной поддержке китайского и южнокорейского правительств Hyundai Motor приняла решение возобновить производство и запустила большинство рабочих линий. Это еще раз демонстрирует ключевое место Китая в производственной цепочке глобального масштаба. На фоне того, что в борьбе с эпидемией достигнут заметный результат, китайские предприятия постепенно восстанавливают работу, не только опираясь на потребности внутреннего рынка, но и с учетом сохранения стабильности всей производственной цепочки за пределами страны.

Сейчас в 30 регионах континентального Китая постепенно восстанавливается работа заводов и фабрик. Позиция китайского правительства очевидна: усилить борьбу с эпидемией в регионах с повышенным риском распространения, а в других регионах комплексно учитывать противоэпидемическую работу и восстановление экономического порядка.

В докладе Глобального института McKinsey 2019 года был сделан важный вывод: зависимость китайской экономики от мировой снижается, а мировой от китайской - растет. Факты также свидетельствуют о том, что Китай в качестве единственной в мире страны, имеющей производство во всех промышленных областях, демонстрирует явные преимущества в цепи снабжения. В частности, мировая производственная цепочка значительно зависит от Китая в таких сферах, как предметы домашнего обихода, высокотехнологические комплектующие запчасти, текстильная промышленность, производство одежды и др.

Вместе с тем продление в Китае каникул, задержка с возобновлением производства, приводящие к сокращению потребления нефти и других ископаемых ресурсов, сказывается на некоторых других странах мира. В докладе, опубликованном исследовательским отделом компании CITIC Securities Co,. Ltd 17 февраля, говорится, что три главные страны-поставщика нефти в Китай - Саудовская Аравия, Россия и Иран, три главные страны-поставщика железной руды в Китай - Австралия, Бразилия и Индия - почувствуют на себе явное влияние от снижения потребления в Китае.

Согласно докладу Глобального института McKinsey, Китай является крупнейшим экспортером продукции для 33 стран, ведущим импортером - для 65 стран. Задержка работы и производства в стране ставит в трудное положение иностранные предприятия, ждущие от Китая сырья и запчастей. Также будет тяжело и иностранным предприятиям, считающим Китай важным рынком ресурсов.

Комплексная работа по контролю над распространением эпидемии демонстрирует ответственность Китая перед миром, а возобновление работы на производстве, и контроль экономической ситуация доказывает то, что Китай является ответственной страной. Все отмечают тот факт, что в Китае все, начиная с центрального правительства до местных властей, предпринимают эффективные меры по созданию благоприятных условий для восстановления производства на предприятиях. Сотрудники предприятий допускаются к работе только после строгой проверки состояния здоровья и прохождения необходимой дезинфекции.

Одновременно следует отметить, что, несмотря на важную роль Китая в глобальной производственной цепочке и неустанные усилия КНР в обеспечении функционирования мировой производственной цепочки, некоторые личности все еще придерживаются мышления в духе "игры с нулевой суммой". К примеру, министр торговли США Уилбур Росс на днях сказал, что вспышка эпидемии в Китае "содействует" ускоренному восстановлению обрабатывающей индустрии в США. Его высказывание подверглось резкой критике со стороны международного сообщества.

В качестве примера можно привести компанию Apple. У нее около 800 поставщиков, половина которых находится в Китае. В Китае ведется производство большей части продукции компании Apple, включая iPhone. В заявлении, опубликованном 17 февраля компанией Apple, говорится, что все партнеры по производству iPhone в Китае уже возобновили свою работу. Компания Apple предполагает, что из-за эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа, поставки iPhone в глобальном масштабе будут осуществляться позднее намеченного срока. Зато компания выразила уверенность в том, что такое влияние носит временный характер.

На фоне борьбы с эпидемии прилагаемые Китаем усилия по обеспечению возобновления производства получили признание со стороны предприятий с иностранным капиталом. Очевидно, что преимущества Китая в производственной цепочке не исчезнут из-за каких-нибудь заявлений некоторых деятелей.

Как говорится в открытом письме, направленном китайскому народу лауреатом Нобелевской премии по экономике Робертом Мертоном, "мы с оптимизмом смотрим на тенденцию долгосрочного улучшения экономики Китая, и мы также верим, что после победы над данной эпидемией Китай станет все сильнее".