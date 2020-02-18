Клишас: Госсовет займется нацпроектами и качеством жизни в регионах

После внесения изменений в Конституцию Госсовет может заняться вопросами национальных проектов и оценкой качества жизни в регионах. Такое мнение высказал сопредседатель профильной рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Качество жизни на территории, национальные проекты, финансирование, объективные критерии оценки работы региона - это то, чем должен заняться новый Государственный совет как конституционный орган", - заявил Клишас, которого цитирует ТАСС, на съезде Совета муниципальных образований Красноярского края во вторник.

Сенатор уточнил, что Госсовет не будет дублировать функции Совета Федерации, но станет неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным центром.

Напомним, закрепить статус Госсовета в Конституции предложил Владимир Путин. Эта норма содержится во внесенном президентом и уже принятом в первом чтении пакете поправок. Регламентируется, что Госсовет формирует президент в целях обеспечения согласованного функционирования органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.