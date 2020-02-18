Композитор Геннадий Гладков отмечает 85-летний юбилей

Сегодня свой 85-й день рождения празднует Геннадий Гладков. Советский и российский композитор написал музыку к таким узнаваемым фильмам и мультфильмам, как "Бременские музыканты", "Собака на сене", "Малыш и Карлсон" и др. "Российская газета" в честь юбилея Гладкова собрала самые популярные работы автора.

"Бременские музыканты"

Советский музыкальный мультфильм знаком детям разных поколений. На экраны он вышел еще в 1969 году. Интересная рисованная картинка, элементы рок-н-ролла, завлекательный сюжет - все делает эту работу особенной. Уже больше полувека мелодии из "Бременских музыкантов" знают и напевают даже самые юные зрители.

"Обыкновенное чудо"

Двухсерийный музыкальный фильм "Обыкновенное чудо" 1978 года стал экранизацией одноименной пьесы Евгения Шварца. Увлекательная трагикомедия рассказывает о волшебнике, который оживлял героев из своих сказок. Музыка Гладкова придает телефильму еще большей загадочности. Сказка с элементами трагедии не оставит никого равнодушным.

"Джентльмены удачи"

Абсолютно все знают комедию с Евгением Леоновым, снятую в 1971 году. Режиссер Александр Серый на киностудии "Мосфильм" создал фильм, действительно, "на все времена". В 1972 году комедия уже стала лидером кинопроката - с ней познакомились 65 миллионов зрителей. Отдельно хочется отметить музыкальное решение кинокартины - многие сцены просто невозможно представить без "воровских" мотивов, созданных композитором.

"Собака на сене"

Художественный фильм был снят по заказу Гостелерадио СССР на киностудии "Ленфильм" в 1977 году. Комедийная мелодрама показывает историю о Теодоро (Михаил Боярский), секретаре Дианы де Бельфлёр (Маргарита Терехова), который желает заполучить место в сердце горничной - Марселы (Елена Проклова). В кинокартине можно увидеть все эмоции: любовь, ревность, гордость, которые приправлены юмористическими нотками. Легкость и особый шарм фильму придает музыкальное сопровождение.

"Малыш и Карлсон"

Мультфильм про "умного, красивого, в меру упитанного мужчину, в полном расцвете сил" любят как взрослые, так и дети. Экранизация не смогла обойтись без опытной руки Гладкова. Благодаря композитору, мультик многие узнают "с первых нот". Спустя пару лет после экранизации, в 1970 году, вышла вторая часть - "Карлсон вернулся".