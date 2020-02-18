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18.02.2020 10:46
Рубрика: В мире

"Корабль-призрак" прибило к берегам Ирландии

Текст: Андрей Васильев
Фото: Irish Coast Guard via AP Фото: Irish Coast Guard via AP
Фото: Irish Coast Guard via AP

Грузовое судно-"призрак" выбросило на берег графства Корк, Ирландия, в результате обрушившегося на Европу разрушительного шторма Деннис. Заброшенный корабль был замечен местным жителем на скалах рыбацкой деревни Балликоттон, сообщает ВВС.

Судно, по оценкам экспертов, дрейфовало тысячи миль в течение более года с юго-востока Бермудских островов через Атлантический океан. "Этот случай один на миллион", - сказал начальник местной спасательной команды Джон Таттан. Эксперт пояснил, что он "никогда раньше не видел ничего подобного".
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Речь идет о корабле "Альта", который был построен в 1976 году, и за эти четыре с лишним десятилетия у него были многочисленные владельцы и имена. Последний раз он вышел в воды под флагом Танзании.

Мировые СМИ узнали о его бесцельном дрейфе по всему миру. Последний раз он был замечен в сентябре 2019 года британским кораблем Королевского флота. В сентябре 2018 года, когда на нем еще находился экипаж, корабль отправился из Греции в Гаити.

Некие проблемы, возникшие на его борту, привели к отключению электричества, и "Альта" дрейфовала в море в течение 20 дней, пройдя около 2100 километров к юго-востоку от Бермудских островов.

На борту судна оставалось запасов еды всего на два дня, когда Береговая охрана США приняла решение спасти 10 членов экипажа проблемного корабля и отвезти их в Пуэрто-Рико. Еду сбросили за борт, а судно отправилось в бессрочный дрейф, частично поврежденным и без экипажа. И в истории с "Альтой" по-прежнему есть загадки: так, пока так и неясно, кто является ее владельцем и какой именно груз был на его борту.

Фото: Jean Perez-Traore/ youtube.com
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Затем, год спустя, в сентябре 2019 года, патрульный корабль Королевского флота HMS Protector заметил его в водах Атлантики. Как правило, поврежденные или затонувшие корабли остаются собственностью их владельцев, которые несут ответственность за дальнейшее решение судьбы судна, сказал BBC News директор прибрежных операций компании Irish Lights Роберт Маккейб. По его словам, то, что судно было замечено всего один раз с октября 2018 года, просто показывает, насколько огромен океан.

По оценкам ученых из округа Корк, посетивших деревушку Балликоттон в понедельник, судно не имеет видимых повреждений.

Совет графства Корк, ирландская береговая охрана и местные спасатели должны принять решение, что делать с кораблем, однако эксперты предупредили, что операция по его извлечению из воды будет дорогостоящей.

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