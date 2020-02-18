Корнелиу Порумбойю: Коррупция не главное, почему я снял фильм "Свистуны"

До российского проката дошел фильм, который полюбился многим на Каннском кинофестивале 2019 года, хотя и не получил официальных наград. Лента румынского режиссера Корнелиу Порумбойю имеет два названия на английском THE WHISTLERS и LA GOMERA и одно на русском - "Свистуны".

В кинотеатрах она появится уже 20 февраля. Порумбойю был единственным представителем восточноевропейской страны в престижном Каннском конкурсе, и когда на круглом столе ему задали вопрос о том, что, видимо трудно в Восточной Европе найти деньги на производство кино, рассмеялся, мол, да, значит, им не повезло, а вот я - счастливчик. Кстати, главный герой картины - его играет актер с русскими корнями Влад Иванов - также в непростых отношениях с деньгами. Ведь фильм по жанру - детектив, но не только. Впрочем, предоставим слово самому режиссеру.

Ваш фильм ждали с нетерпением. Будете ли делать английскую версию?

Корнелиу Порумбойю: Я? Нет. Возможно, кто-то когда-то снимет ремейк.

Как вы связаны с Америкой? Вы признавались, что одно время страстно увлекались американским кино?

Корнелиу Порумбойю: Будучи ребенком, я смотрел много американских фильмов. Боевики с Брюсом Ли, классические фильмы Хичкока. Очень любил Чарли Чаплина, Бастера Китона. Кстати, мне по душе был и французский режиссер Жан-Пьер Мельвиль, который для своих работ многое почерпнул из американских гангстерских фильмов.

Почему вы приняли решение снимать такой нетипичный для вас фильм, как "Свистуны"? Он отличается от всего, что вы делали раньше.

Корнелиу Порумбойю: Я довольно давно решился снимать этот фильм, рассказывающий о человеке, который, дабы спрятать деньги, идет на серьезный шаг: он выучил язык свистунов. И в итоге оказывается, что этот язык становится для него чем-то большим, чем способ просто укрыть средства. Я давно работал над этим фильмом - носился с идеей больше 10 лет. Не мог найти деньги. Писал сценарий и думал, как свести все части воедино. Отвлекался на работу на телевидении, сделал телепрограмму об этом языке. В 2009 году снял фильм "Полицейский, имя прилагательное". Проводил исследования, узнал про деревню, где говорят на языке свистунов. Потом отвлекся на фильм "Сокровище", и к 2019 году все идеи нашли свое воплощение - я все-таки сделал этот фильм.

Эта деревня - Гомера - и язык свистунов существуют в реальности?

Корнелиу Порумбойю: Да. Но на этом языке общаются не только в Гомере, которая находится на острове с таким же названием. Я принимал решение отобразить некий способ общения, который отличается от того, что существует в современном мире.

Но вы сами выучили язык свистунов в процессе съемок?

Корнелиу Порумбойю: Пытался. Но так и не получилось. Но зато теоретически я знаю, как надо делать (смеется).

В фильме вы показали мир, в котором существует коррупция. Эту тему навеяла ситуация в вашей стране?

Корнелиу Порумбойю: В любой стране коррупция есть. Но, конечно, это наложило свой отпечаток. Те времена, когда люди боялись, не говорили все, что думают, вслух, когда существовали прослушки… В данном случае - свистуны в коммунистической стране. Но есть особенные вещи. Все характеры сильные, когда люди должны прятаться. И, когда я делаю фильм, мне интересны все персонажи. Это - одна из причин, объясняющих, что коррупция - не главное, почему я снял этот фильм.

Сложно найти один жанр, который бы подошел к фильму "Свистуны".

Корнелиу Порумбойю: Жанр пришел позже. Я стал делать кино, а уж потом вырисовался жанр детектива с элементами триллера. И внутри него я играл с разными жанрами - нуар, вестерн, комедия…

Я начинал снимать, когда у меня было 10 тысяч евро. Потом стало 30 тысяч… Мне хотелось сделать криминальный боевик - потенциальный блокбастер, но все упиралось в деньги. Отсюда и эксперименты с жанрами.

Обычно фильмы-детективы очень серьезны, но у вас в картине отличное чувство юмора.

Корнелиу Порумбойю: Мне казалось, что чувство юмора лишь украсит диалоги и привлечет внимание зрителя. Это все получалось само собой, очень естественно, даже когда юмор оказывался на грани абсурда.

У вас в картине фантастический саундтрек, начиная с "Пассажира" Игги Попа и заканчивая оперой.

Корнелиу Порумбойю: Музыка создает настроение каждому эпизоду и герою. Мне нужен был специфический мир. Отель, в котором спрятали деньги, называется "Опера", и там только такую музыку можно использовать. Канкан - другая вещь. В финале картины - шоу в Сингапуре, где музыка синхронизирована со светом. Тоже невозможно взять никакую другую. Бакаролла была важна для меня: прекрасная иллюстрация для человека, который прячет деньги в мотеле. Все функционирует в фильме! Все работает! И еще музыка, которая также была важна для меня, - "Мэгги Нож" из "Трехгрошовой оперы". Ее я ставил уже в момент монтажа. Каждый музыкальный отрывок многое значит, вот почему для меня была важна не композиторская работа в этом фильме, а мои ассоциации. Знакомые и любимые мелодии и песни помогали раскрыть каждый образ. И прекрасно иллюстрировали все происходящее.

В вашем фильме очень красивые героини. Все три. Как вы их нашли?

Корнелиу Порумбойю: Да, я окружен красивыми женщинами. Одна из них - главная героиня фильма - моя жена. Она не профессиональная актриса, но известная модель. Она родом из французских басков, и мне это очень нравится. Кстати, женщины не просто красивы, каждая из них - судьбоносна. Ведь именно они определяют каждый шаг главного героя.

Для российских читателей расскажите про исполнителя главной роли - Влада Иванова.

Корнелиу Порумбойю: Влад - хороший актер. Мы второй раз работаем вместе. Трудились много и упорно. Он потерял для роли 14 килограммов. Вообще, на кастинг к фильму "Свистуны" у меня ушло больше года. Для меня было важно найти точного исполнителя в каждом конкретном случае. И в итоге в картине задействованы актеры из разных стран. В том числе и Влад, у которого российские корни.