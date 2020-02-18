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18.02.2020 13:33
Рубрика: Власть

Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing

Текст: Кира Латухина

Расследование голландского журналиста по катастрофе малазийского Boeing доказывает правоту Москвы, считают в Кремле.

Макс Ван дер Верфф обнаружил, что служба военной разведки Нидерландов не нашла ни один ЗРК "Бук", способный сбить рейс МН17 на Украине в 2014 году.

"Вы, наверное, забыли в вопросе упомянуть, что якобы результаты расследования были доведены до суда некоторое время назад... Это было до суда", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это лишний раз свидетельствует о том, что есть по-прежнему огромное количество вопросов, и вопросы, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая неоднократно озвучивалась", - заметил он.
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"России, к сожалению, было отказано в праве стать участницей международной следственной группы, поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям", - продолжил Песков. Информация же голландского журналиста "лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны", считает он.

На вопрос, может ли эта информация повлиять на международное общественное мнение, Песков сказал: "Посмотрим".

Когда журналисты спросили, почему Россия требует включения себя в следственную группу, если катастрофа была не на ее территории и самолет был не российский, представитель Кремля пояснил, что Москва на этом настаивает потому, что в ходе следственных действий сразу же стали звучать обвинения России в том, что она не делала. "Россия начала активно упоминаться в этом контексте, с чем мы категорически не согласны. И именно тогда Россия незамедлительно предложила свои услуги в качестве полноформатного участника международной следственной группы", - заключил он.

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