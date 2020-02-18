Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой очередного игрового дня в НХЛ.

Минувшей ночью ведомая Кучеровым "Тампа-Бэй" обновила свой же рекорд продолжительности победной серии. После победы в овертайме над "Колорадо" со счетом 4:3 эта серия равняется 11 матчам.

Лучший игрок минувшего сезона пришел на выручку "молниям" в решающий момент овертайма. Кучеров забросил четвертую шайбу и набрал 73-е в сезоне очко. В активе россиянина стало 29 шайб и 44 передачи.

Героем игрового дня стал хоккеист "Калгари" Эндрю Манджапане. Этого нападающего нельзя назвать ведущим игроком "огоньков", однако в матче против "Анахама", которые его команда выиграла со счетом 6:4, он забросил три шайбы в ворота "уток".

Третье место досталось голкиперу "Аризоны" Антти Раанте, который в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" отразил 28 бросков и позволил команде победить со счетом 2:1.