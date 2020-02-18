Лавров: Эмбарго на поставки оружия в Ливию должны быть одобрены СБ ООН

Решения по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию должны быть одобрены Совбезом ООН. Об этом 18 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Италии в формате "2+2".

Глава МИД РФ отметил, что Россия прекрасно понимает легитимные причины, по которым Италия и ЕС в целом хотят навести порядок в этом вопросе.

"Убежден, что, обратившись в Совет Безопасности, наши европейские коллеги смогут получить решение, которое будет и их устраивать, и обеспечивать соблюдение норм международного права, включая прерогативы Совета Безопасности", - сказал Лавров.