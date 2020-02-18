"Локомотив" выплатит Фернандешу более 11 млн рублей по решению CAS

Московский футбольный клуб "Локомотив" обязан выплатить своему бывшему футболисту Мануэлу Фернандешу более 11 миллионов рублей по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агента футболиста Паулу Барбозу.

Ранее стало известно, что португальский полузащитник решил подать иск против клуба после того, как бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская отказала в выплате футболисту причитавшихся ему премиальных за 2015 год. По словам агента, речь шла о сумме около 6 миллионов рублей.

Также российский клуб должен будет полностью оплатить судебные издержки.

Фернандеш пришел в "Локомотив" в 2014 году и покинул команду в 2019 году, после чего подписал контракт с "Краснодаром".