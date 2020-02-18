Лукашенко посетит с официальным визитом Египет

Двухдневный официальный визит белорусского президента в Египет начнется в среду, 19 февраля, сообщила его пресс-служба. Программой посещения этой арабской страны предусмотрены переговоры Александра Лукашенко с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, на которых главы государств обсудят "реализацию текущих договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом 2019 года, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений".

Кроме того, главы обеих стран рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. "По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов", - отметили в пресс-службе.

У белорусского руководителя запланирован также ряд встреч и посещение совместно с Абдель Фаттахом ас-Сиси новой административной столицы Египта, которая строится в 45 км к востоку от Каира. В эти же дни в египетской столице пройдет заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества.

Как проинформировал накануне посол РБ в этой арабской стране Сергей Терентьев, готовятся к подписанию коммерческие документы о поставках новой партии автобусов и тракторов. "Будет подписано соглашение между МАЗом и рядом египетских предприятий и компаний по поставкам совместно собираемой продукции в страны Африки. Это наше перспективное направление, над которым мы будем работать в ближайшие годы", - рассказал дипломат в эфире телеканала "Беларусь 1". Кроме того, к приезду Лукашенко готовят выставку совместных достижений.

Ранее, как уже сообщал "СОЮЗ", Александр Лукашенко посещал Египет в 1998 и 2017 годах.