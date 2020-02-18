"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в чемпионате Англии

В матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 нанес поражение лондонскому "Челси".

В матче первого круга манкунеанцы добились победы со счетом 4:0. Во втором лондонцы явно горели желанием вернуть долг. Уже на 13-й минуте встречи "Челси" пришлось делать вынужденную замену. Полузащитник Н'Голо Канте получил травму и вместо него на поле вышел Мэйсон Маунт.

Под занавес первого тайма футболисты "МЮ" открыли счет. Француз Антони Марсьяль поразил ворота "Челси" в четвертый раз за три последних встречи с лондонцами.

Во второй половине встречи успех партнера закрепил Гарри Магуайр. Футболисты "Челси" ринулись отыгрываться и даже дважды поразили ворота соперника. Но в обоих случаях арбитр матча взятия ворот отменил из-за нарушения правил при помощи системы видеопомощи арбитрам.

В концовке встречи в составе "МЮ" на поле вышел Одион Игало, арендованный у китайского клуба "Шанхай Шеньхуа". Из-за риска заболевания коронавирусом этот футболист некоторое время был вынужден провести в карантине.

Благодаря этой победе "МЮ" сумел подняться на седьмое место в таблице и теперь отстает от "Челси", который идет четвертым, лишь на три очка. У лондонцев осталось 41 очко.