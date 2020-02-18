Ежегодно противостояние двух испанских футбольных грандов "Реала" и "Барселоны" в прямом эфире смотрят порядка одного миллиарда болельщиков.

Любителям спорта стоит включить телевизор, поскольку яркое зрелище им будет гарантировано. Соперничество команд длится с 1902 года. На сегодняшний день "Барса" имеет 96 побед, у мадридцев на одну меньше.

Интересно, что в декабре 2017 года Первый канал также транслировал матч "Реала" с "Барселоной", в котором каталонцы одержали победу со счетом 3:0. Рейтинги того поединка оказались очень неплохими, и в этом году было принято решение в очередной раз побаловать футбольных гурманов.

Напомним, что на территории России матчи испанской Ла Лиги регулярно транслируют "Матч ТВ" и "Телеспорт".

Причем болельщики могут смотреть за поединками не только на телеэкранах, но и на ноутбуках, смартфонах или планшетах.

Отметим, что в большинстве случаев любители спорта могут наблюдать за матчами испанского, английского и других чемпионатов, а также поединками НХЛ абсолютно бесплатно.

Это стало возможно благодаря долгосрочным контрактам между обладателями телеправ и спонсорами. Для тех же, кто желает получить дополнительный контент (например, в виде эксклюзивных интервью) или смотреть игры в качестве HD или Ultra HD, предусмотрена подписка (от 300 до 500 рублей в месяц).

К слову, для испанских клубов продажа прав на телетрансляции - существенная статья доходов. Так, известно, что в прошлом сезоне "Барселона" заработала за год 166,5 миллиона евро. Вторым значится "Реал" - 155,3 миллиона евро. Третьим по уровню доходов от телеправ в Ла Лиге стал "Атлетико" (119,2).

В общей сложности клубы сильнейшей испанской лиги в минувшем сезоне получили от телевизионщиков 1 миллиард 420 миллионов евро.

При этом английская Премьер-лига остается самым популярным и прибыльным национальным чемпионатом. Телевизионные права на АПЛ - самые дорогие, но британцы справедливо распределяют доходы между клубами, не создавая огромной пропасти между лидером и аутсайдером. Любопытно, что в Великобритании каждому клубу гарантированы десять прямых эфиров в сезоне, за которые им платят более двенадцати миллионов фунтов. За каждый матч сверх минимальной планки добавляют еще один миллион сто тысяч.

Рейтинги

Стоимость ТВ-прав на показ ведущих чемпионатов (в евро)

АПЛ (Англия) - 2 млрд 500 млн

Ла Лига (Испания) - 1 млрд 430 млн

Бундеслига (Германия) - 1 млрд 200 млн

Серия А (Италия) - 1млрд 100 млн

Лига 1 (Франция) - 950 млн

Самые популярные футбольные чемпионаты Европы*

Ла Лига - 46%

АПЛ - 37%

Бундеслига - 34%

Серия А - 28%

Лига 1 - 23%

*Среди болельщиков в странах Западной и Восточной Европы.

Самые рейтинговые спортивные ТВ-трансляции на наших каналах

Футбол - 29%

Хоккей - 24%

Биатлон - 23%

Фигурное катание - 19%

Лыжные гонки - 5%