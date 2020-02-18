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18.02.2020 12:48
Рубрика: Власть

Матвиенко обсудила с президентом Замбии строительство ядерного центра

Текст: Галина Мисливская (Лусака)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что Россия и Замбия найдут возможность финансирования строительства центра ядерных технологий в этой африканской стране, поскольку этот проект не только укрепит двустороннее сотрудничество, но выведет экономику республики на новый уровень.

Делегация Совфеда прибыла в Лусаку накануне. Официальная программа началась со встречи с президентом Замбии Эдгаром Лунгу. Валентина Матвиенко передала ему устное послание от Владимира Путина и рассказала, как в России видят перспективы двустороннего взаимодействия.

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"Сегодня есть все условия для развития сотрудничества между Россией и Замбией в сфере высоких технологий", - считает глава Совфеда. Она напомнила, что в 2017 году стороны подписали соглашение о строительстве центра ядерной науки и технологий.

Этот проект способен вывести экономику Замбии на новый уровень и сделать ее менее зависимой от капризов природы. Сейчас страна переживает сильнейшую за последние четверть века засуху. Отсутствие воды, питающей ГЭС, которая вырабатывает 80% всего электричества в республике привело у резкому падению показателей в горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве.

"Мы знаем, что Замбия рассматривает строительство ядерной науки и технологий как первый шаг в развитии мирного использования атома и в перспективе планирует рассматривать вопрос о строительстве атомной электростанции, - отметила Матвиенко. Она добавила, что в этом случае Замбия обеспечит электроэнергией себя и сможет экспортировать ее в другие страны.

Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
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Однако строительство центра было приостановлено из-за финансовых трудностей. Россия, считает глава Совфеда, может помочь Замбии решить эту проблему. Соответствующий запрос от Лусаки уже поступил. "Ваше обращение к президенту России осенью прошлого года внимательно рассматривается, изучается нашими министерствами и ведомствами, - сказала она Эдгару Лунгу. - Я надеюсь, уверена, что совместными усилиями мы найдем возможные варианты содействия финансированию начала строительства центра ядерных технологий".

Кроме того, продолжила спикер, "в России очень мощная геологоразведочная школа, наука, профессиональные кадры". "Мы могли бы при определенных условиях, при определенных взаимовыгодных договоренностях помочь в разведке полезных ископаемых, минеральных ресурсов, если в этом будут заинтересованы власти Замбии", - сказала глава Совфеда.

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