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18.02.2020 15:12
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила отменить визы между Россией и Замбией

Текст: Галина Мисливская (Лусака)
Взаимные поездки граждан России и Замбии могут стать безвизовыми. С таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с официальным визитом в этой стране.
Фото: Совет Федерации/ council.gov.ru Фото: Совет Федерации/ council.gov.ru
Фото: Совет Федерации/ council.gov.ru

Во вторник глава Совфеда встретилась с президентом республики Эдгаром Лунгу и обсудила вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.

В ходе саммита Россия-Африка, который прошел в прошлом году в Сочи, Москва и Лусака подписали межправительственное соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов.

"Но я предложила, и Россия готова на это пойти, чтобы перейти вообще на безвизовый режим, отказаться от виз и для общегражданских паспортов", - заявила Матвиенко журналистам.

Матвиенко обсудила с президентом Замбии строительство ядерного центра

Президент Замбии, по ее словам, "высказал заинтересованность" и намерен дать поручение соответствующим ведомствам. Безвизовый режим облегчит двум странам экономическое сотрудничество, в планах - реализация высокотехнологичных проектов. "Это строительство центра ядерной науки и технологий как первый этап становления целой новой отрасли для Замбии - работы с мирным атомом", - пояснила спикер. Следующим этапом должно стать строительство атомной электростанции.

Замбия очень заинтересована в появлении бесперебойного источника дешевой и экологически чистой электроэнергии. Сейчас ее потребности не без труда обеспечивает гидроэлектростанция. АЭС позволит снять зависимость отрасли от погодных условий.

"Планов и перспектив много, большое количество специалистов будет приезжать из России в Замбию и из Замбии в Россию. Надо создать условия для бизнеса, просто для граждан, для туризма и перейти на безвизовый режим, который у нас уже есть с целым рядом стран, прилегающих к Замбии", - уверена Валентина Матвиенко.

Межправительственное соглашение о безвизе для дипломатов еще не ратифицировано. Глава Совфеда планирует обсудить его с депутатами Национальной ассамблеи Замбии.

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