Матвиенко: Россия готова помогать Замбии в модернизации армии

Россия готова развивать военно-техническое сотрудничество с Замбией, для этого следует создать межправительственную рабочую группу, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Во вторник в ходе официального визита в Замбию она встретилась с президентом республики Эдгаром Лунгу.

"Хотела бы также отдельно отметить успешно развивающееся сотрудничество в военно-технической сфере. Россия готова оказывать содействие в модернизации вооруженных сил Замбии", - сказала глава Совфеда.

Она отметила, что подписанные соглашения в этой сфере реализуются. "Но мы хотели бы вам предложить для более четкой организации этой работы создать некую межправительственную рабочую группу, которая могла бы оперативно решать текущие вопросы, определять направления дальнейшего сотрудничества", - заявила спикер.

"Если вы поддержите, мы могли бы дать поручения нашим министерствам обороны и иностранных дел проработать создание такой рабочей группы, которая была бы механизмом координации работы в военно-технической сфере", - добавила она.

В ходе встречи Валентина Матвиенко и Эдгар Лунгу также обсудили вопросы экономического сотрудничества в сфере энергетики и геологоразведки.